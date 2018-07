Brooke Henderson est seule en tête 

SYLVANIA, Ohio - La Canadienne Brooke M. Henderson amorcera la ronde finale de la Classique Marathon du circuit de la LPGA seule en tête du classement.

L'Ontarienne de 20 ans a remis une carte de 69 (moins-2), samedi, pour se donner une priorité d'un coup après 54 trous. Henderson montre un pointage cumulatif de moins-11 et elle devance les Américaines Angela Stanford et Brittany Lincicome.

Henderson, qui a amorcé la troisième ronde à égalité au premier échelon avec la Suédoise Caroline Hedwell, a réussi cinq oiselets et commis trois bogueys. La Canadienne s'est hissée au sommet du tableau grâce à un oiselet au 17e fanion.

Stanford a joué 65, ce qui lui a permis d'égaler le meilleur pointage de la journée. Lincicome a pour sa part bouclé le parcours en 67 coups. Hedwell a éprouvé des difficultés et elle a glissé jusqu'au 21e rang à la suite d'une ronde de 74.

Jacqui Concolino (69) occupe seule la quatrième position, à moins-9. Un imposant contingent de 10 golfeuses suit à égalité en cinquième place, à moins-8.

Brittany Marchand, d'Orangeville en Ontario, a signé une carte de 70 pour partager le 30e échelon, à six coups de sa compatriote. Alena Sharp (71), de Hamilton, est loin derrière au 58e rang, à 11 coups de la tête.

Henderson a remporté six tournois sur le circuit de la LPGA, dont le Championnat Lotte, plus tôt cette saison. Elle n'est qu'à deux triomphes d'égaler Sandra Post pour le plus grand nombre de victoires par une golfeuse canadienne.