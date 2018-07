Les Blue Jays freinent enfin les Red Sox

BOSTON - Les Blue Jays de Toronto ont inscrit cinq points en troisième manche, vendredi, l'emportant finalement 13-7 aux dépens des Red Sox de Boston.

Justin Smoak et Kevin Pillar ont produit quatre points chacun, aidant à stopper à 10 la série de victoires des Red Sox.

Smoak a frappé un circuit en solo, un coup de canon de deux points et un simple productif. Dwight Smith fils a aussi claqué un circuit. Pillar a logé quatre balles en lieu sûr, produisant trois points avec deux doubles, et l'autre avec un simple. Kendry Morales a croisé la plaque trois fois. Il a récolté un double et trois buts sur balles.

Ryan Borucki a été malmené (sept points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches), mais Jake Petricka (1-0) a calmé le jeu en deux manches.

Mookie Betts, des Red Sox, a fourni un simple et deux triples, dont un qui a rapporté deux points. Sa moyenne de ,357 est la meilleure des majeures. Rick Porcello (11-4) a concédé huit points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en deux manches.