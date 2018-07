Brooke Henderson à égalité au sommet du classement

SYLVANIA, Ohio - La Canadienne Brooke Henderson a remis une carte de 66, cinq coups sous la normale, vendredi, et elle trône à égalité en tête après deux rondes à la Classique de golf Marathon, près de Toledo.

La golfeuse originaire de la région d'Ottawa partage le sommet avec la Suédoise Caroline Hedwall, qui a joué 67. Henderson a inscrit cinq oiselets et elle n'a commis aucun boguey. Henderson et Hedwall affichent un total de 133, neuf coups sous la normale. Elles ont conclu leurs parcours avec des oiselets sur les deux derniers trous.

Meneuse au terme de la première ronde, la Thaïlandaise Thidapa Suwannapura a glissé à un coup de la tête, résultat d'un 69.

Dans le groupe à 135 figurent les Américaines Emma Talley et Jacqui Concolino (67 et 69), ainsi que la Sud-Coréenne In Gee Chun (69).

Brittany Marchand et Alena Sharp sont les autres Canadiennes encore en lice, ayant joué 68 et 71. Elles sont respectivement à cinq et neuf coups des meneuses.

Le tournoi est terminé pour la Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc à la suite de cartes de 72 et 71, ce qui la laisse pourtant à un coup au-dessus de la normale.

La championne en titre est In-Kyung Kim dont le cumulatif est 136, après un 60. Cheyenne Woods a commis trois bogueys en cinq trous, mais un 69 l'a maintenue à six coups du premier rang. Stacy Lewis a joué 73. Enceinte de cinq mois, elle a épaté avec un 68 la veille. Native de Toledo, elle a comme caddie son mari, Gerrod Chadwell.