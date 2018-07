Wimbledon: Djokovic ou Nadal? Réponse samedi

LONDRES - Vu le couvre-feu à Wimbledon, on ne sait pas encore si c'est Novak Djokovic ou Rafael Nadal qui va affronter Kevin Anderson en finale du simple masculin, dimanche.

Djokovic mène deux manches contre une: 6-4, 3-6, 7-6 (9). C'est là que le match opposant le Serbe à l'Espagnol a été stoppé, après deux heures et 54 minutes. Les hostilités vont reprendre à 8h00, samedi.

Djokovic domine 13-2 pour les as, tandis que chaque joueur a réussi deux bris. Les coups gagnants sont à peu près identiques, 42-39 en faveur du Serbe.

Djokovic a vaincu Nadal en finale de Wimbledon en 2011.

Plus tôt vendredi, Kevin Anderson est devenu le premier Sud-Africain à accéder à la finale de Wimbledon depuis 1921, battant l'Américain John Isner 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 et 26-24. Ce fut le deuxième plus long match de l'histoire du tournoi anglais.

Anderson est le premier Sud-Africain à atteindre la finale depuis Brian Norton, il y a 97 ans. Il a fallu plus de six heures et demie de jeu pour un dénouement, vendredi.