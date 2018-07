Ce match qu'aucune équipe de la CM n'a envie de disputer!

Le défenseur anglais Kyle Walker a trouvé une source de motivation pour disputer le match qui n'enchante personne.

La partie pour la troisième place à la Coupe du monde de soccer est souvent considérée comme une façon pour la FIFA d'occuper du temps d'antenne avec deux équipes qui veulent seulement rentrer à la maison. Mais pour Walker, cette médaille de bronze a de la valeur.

«C'est tout de même un enjeu important, d'être la troisième meilleure équipe au monde, a raconté Walker après la défaite de mercredi en demi-finales contre la Croatie. Qui aurait pensé, au début du tournoi, que nous nous rendrions aussi loin?

«Nous avons encore une tâche très importante à accomplir samedi, car il faut battre les Belges et leur rendre la monnaie de leur pièce puisqu'ils nous ont battus pendant la phase de groupes.»

L'Angleterre et la Belgique ont chacune signé une victoire in extremis à la Coupe du monde — la Belgique pour éliminer le Japon 3-2, et l'Angleterre pour écarter la Colombie en tirs de barrage —, mais leurs deux affrontements auront eu peu d'intérêt.

Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les huitièmes de finale lorsque la Belgique a défait l'Angleterre 1-0 dans leur dernier match de la phase de groupes, à la suite d'une frappe enroulée d'Adnan Januzaj.

L'enjeu, pour elles, consistait à déterminer lequel du premier ou du deuxième rang du groupe G allait favoriser un parcours éliminatoire «plus facile». En fin de compte, ça n'a rien changé puisque les deux pays ont atteint le carré d'as.

Mais ce n'est pas tous les joueurs qui sont aussi motivés que Walker.

Harry Kane, le meilleur buteur de la Coupe du monde avec six réussites, a déclaré qu'il n'était pas motivé par la perspective de s'assurer l'obtention du Soulier d'or, remis au meilleur marqueur du tournoi, lors du match contre la Belgique.

«Je n'y pense pas vraiment, a-t-il confié. Nous ne voulions pas disputer cette rencontre, en tant qu'équipe. C'est comme ça, mais nous tenterons de disputer cette rencontre avec autant de fierté (qu'en demi-finales) et de terminer le tournoi sur une bonne note. Nous sommes encore ébranlés (par la défaite).»