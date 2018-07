Un autre retour spectaculaire pour les Croates

Pour accéder à la finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, la Croatie a dû trimer dur.

La victoire de 2-1 en prolongation face à l'Angleterre, mercredi, se voulait le troisième match consécutif où les Croates disputaient 120 minutes de jeu.

Mario Mandzukic a inscrit le but victorieux pendant la deuxième période de prolongation pour propulser son pays en finale, dimanche, contre la France, qui a remporté son seul titre chez elle en 1998. Ce sera l'événement sportif le plus important depuis l'indépendance de la Croatie en 1991.

Les Croates ont effacé un déficit d'un but dans un troisième match de suite, après qu'Ivan Perisic eut créé l'égalité avec une volée imparable à la 68e minute de jeu.

« Nous sommes forts mentalement, a dit le milieu de terrain Ivan Rakitic. C'était juste incroyable de revenir dans le match de cette manière. »

Sentiment partagé par l'analyste du 98,5 FM, Arcadio Marcuzzi, présent en Russie.

« En début de match, ils (les Croates) avaient l'air fatigués, a noté Marcuzzi. La fraîcheur des Anglais était visible. Mais plus le match avançait, plus les Croates se remettaient dans le rythme. Après le but croate, les Anglais ont commencé à douter. On a senti une certaine panique. Les Croates sont résilients. Ça en dit long sur la force psychologique de cette équipe. »

Kieran Trippier avait ouvert la marque pour l'Angleterre sur un coup franc à la cinquième minute. En vertu de ce premier but en carrière sur la scène internationale, un an seulement après sa première apparition avec les 'Trois Lions', Trappier a rejoint David Beckham à titre de seuls joueurs anglais ayant marqué sur un coup franc en Coupe du monde depuis 1966.

Mandzukic a récupéré une tête de Perisic et trompé la vigilance du gardien anglais Jordan Pickford à la 109e minute, entraînant une mêlée festive dans le coin du terrain. Le joueur croate a marqué après que Kyle Walker eut étendu la jambe pour bloquer la passe transversale de Josip Pivaric. Le ballon s'est retrouvé haut dans les airs, et Perisic a remporté son duel aérien contre Trippier pour le diriger derrière la défensive anglaise.

Mandzukic a rapidement réagi en se faufilant entre les défenseurs John Stones et Harry Maguire, qui s'étaient avancés de quatre petites enjambées. Le ballon a rebondi à deux reprises, Mandzukic l'a récupéré et décoché une volée, à ras le sol, du pied gauche qui a déjoué Pickford.

L'attente de 52 ans des 'Trois Lions' pour décrocher une deuxième coupe du monde se poursuivra. L'Angleterre n'a pas triomphé depuis sa conquête du titre chez elle en 1966, lors de sa seule participation de l'histoire à la finale.

« Cela a été super de se rendre jusqu'ici, mais nous voulions aller plus loin. Nous voulions tout rafler, a dit Harry Kane, le meilleur marqueur du tournoi, avec six buts. Ça fait mal. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Nous pouvons garder la tête haute, mais ça fait mal, tout simplement. »

La Croatie a pris part à la prolongation lors de ses trois matchs éliminatoires jusqu'ici, tandis que la France s'est débarrassée de ses adversaires en 90 minutes en chaque occasion. De plus, les Français disposent d'une journée de repos supplémentaire.

L'Angleterre et la Belgique s'affronteront pour la deuxième fois du tournoi, dans un duel pour la troisième place à Saint-Pétersbourg samedi. La Belgique a gagné ce match de la phase de groupes, alors que les deux équipes avaient opté pour des formations «secondaires».