Ce sera une finale Croatie-France! (vidéo)

La Croatie a remporté la deuxième demi-finale de la Coupe du monde en battant l'Angleterre, 2-1 en prolongation, mercredi en Russie.

Mario Mandzukic a inscrit le but victorieux pendant la deuxième période de prolongation. Il a récupéré une tête d'Ivan Perisic et trompé la vigilance du gardien anglais Jordan Pickford à la 109e minute, entraînant une mêlée festive dans le coin du terrain.

C'est la première fois de son histoire que l'équipe croate participe à la finale de la Coupe du monde. Son meilleur résultat remontait à 1998, en France, alors qu'elle avait terminé au troisième rang.

La Croatie affrontera la France en grande finale dimanche.

Belle remontée

Les Croates ont effacé un déficit d'un but dans un troisième match de suite, après que Perisic eut créé l'égalité avec une volée imparable à la 68e minute de jeu.

Kieran Trippier avait ouvert la marque pour l'Angleterre sur un coup de pied arrêté à la cinquième minute.

La fatigue, un enjeu à la finale?

La Croatie a pris part à la prolongation lors de ses trois matchs éliminatoires jusqu'ici, tandis que la France s'est débarrassée de ses adversaires en 90 minutes en chaque occasion. De plus, les Français disposent d'une journée de repos supplémentaire.

3e place

L'Angleterre et la Belgique s'affronteront pour la deuxième fois du tournoi, dans un duel pour la troisième place à Saint-Pétersbourg samedi. La Belgique a gagné ce match de la phase de groupes, alors que les deux équipes avaient opté pour des formations «secondaires».

Résumé du match:

1re demie

Et dès la cinquième minute de jeu, l'Angleterre obtient un coup franc à la suite d'une faute de Luka Modric. Et Kirerran Trippier y va d'un superbe tir dans la lucarne supérieure droite qui ne laisse aucune chance au gardien croate Danijel Subasic. Croatie 0 - Angleterre 1

2e demie

À la 68e minute de jeu, les Croates ont créé l'égalité grâce au but de Ivan Perisic marqué du pied alors qu'il était en plein extension dans les airs, par dessus la tête de Trippier. Croatie 1 - Angleterre 1

Ce but semble avoir donné des ailes aux Croates qui se font plus menaçants. Six minutes plus tard, le tir de Perisic touche le poteau alors que le gardien anglais était déjoué.

3' d'arrêts de jeu

Au terme du temps réglementaire, l'officiel a ajouté trois minutes pour les arrêts de jeu, mais la marque demeure à égalité. On se dirige en prolongation.

Prolongation

Il s'agit de la troisième prolongation pour la Croatie dans cette Coupe du monde et de la seconde pour l'Angleterre.

À la 109e minute de jeu, Mario Mandzukic a surpris la défensive des Anglais et a marqué le deuxième but des siens. Croatie 2 - Angleterre 1