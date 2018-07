Au suivant disent maintenant les Français

Il y a deux ans, devant leurs partisans, les Français avaient subi un étonnant revers de 1-0 contre le Portugal en finale de l'Euro. En 2006, en Coupe du monde, ils avaient perdu aux tirs aux buts face à l'Italie dans une finale reléguée à l'arrière-plan par le coup de tête de Zidane dans la poitrine de Marco Materazzi en temps supplémentaire. Zidane avait été expulsé de ce qui devait être le dernier match de sa carrière.

Dans un tournoi où les buts lors de séquences arrêtées ont été nombreux, la France a pris l'avance à la suite d'un coup de pied de coin de Griezmann qu'a fait dévier Umtiti en se plaçant devant le milieu de terrain Marouane Fellaini.

«C'est moi qui ai marqué, a déclaré Umtiti, mais nous avons tous livré un grand match.»

Depuis les loges corporatives, le président français Emmanuel Macron a réagi au but en serrant la main du roi Philippe sous les yeux du président de la FIFA, Gianni Infantino, installé entre les deux chefs d'État.

Deschamps, comme joueur puis entraîneur

Le but est venu couronner une impressionnante prestation d'Umtiti, qui a contribué à tenir au silence l'attaque la plus prolifique depuis le début du tournoi avec 14 buts. Ce but signifie aussi que trois défenseurs ont marqué pour la France. Benjamin Pavard et Raphaël Varane avaient fait de même lors de rencontres précédentes.

À la recherche du but égalisateur, la Belgique a multiplié les centres venant des deux flancs. Toutefois, Umtiti et Varane, deux défenseurs centraux, ont fait un bel usage de leur corps pour contenir Fellaini et Lukaku. Varane, en particulier, a été sensationnel.

«Malheureusement pour nous, la différence aura été une situation de jeu arrêté», a déploré l'entraîneur de la Belgique, Roberto Martinez.

Son homologue français Didier Deschamps aura maintenant l'occasion de devenir la troisième personne à remporter la Coupe du monde comme joueur et comme entraîneur, après le légendaire allemand Franz Beckenbauer et Mario Zagallo, du Brésil. Deschamps était le capitaine de la troupe française lors de son triomphe en 1998.