Serena Williams en quart de finale

Le prochain rendez-vous de l'Américaine de 36 ans aura lieu contre l'Allemande Julia Goerges, no 13e, gagnante 3-6, 7-5 et 6-1 de la Néerlandaise Kiki Bertens, no 20.

C'est tout nouveau pour Goerges, qui n'avait jamais disputé un quart de finale en Grand Chelem avant cette semaine. De plus, à Wimbledon en particulier, elle avait perdu au premier tour à chacune des cinq dernières années.

Williams présente un palmarès de 3-0 aux dépens de Goerges, l'ayant emporté en deux sets à chaque fois.

«Chaque match commence à zéro, a noté Goerges. Tout le monde a les mêmes chances de gagner ce match, et j'ai hâte d'en être.»

Après leur dernière confrontation, au troisième tour de Roland-Garros le mois dernier, Williams a déclaré forfait à Paris, évoquant une blessure aux pectoraux trop douloureuse pour lui permettre de servir.

Après avoir passé quelques semaines sans frapper un service, Williams a retrouvé son efficacité avec ce coup à temps pour Wimbledon.

Elle en a réussi un à 196 km/h contre Giorgi, regroupant six de ses sept as au dernier set, et elle a remporté 44 des 54 derniers points au service.

C'était la première fois qu'elle avait besoin d'effacer un véritable déficit cette semaine: Williams n'avait pas laissé filer un set avant d'affronter Giorgi, qui était à son premier quart de finale en Grand Chelem.

«Après le premier set, je me suis dit, 'D'accord, allons-y en trois sets.' C'était ma façon de penser. Je vais continuer à me battre», a conclu Williams.

L'autre demi-finale opposera, jeudi, l'Allemande Angelique Kerber, no 11, à la Lettone Jelena Ostapenko, no 12.