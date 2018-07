France 1 - Belgique 0 (2e demie)

La France et la Belgique se disputent actuellement la demi-finale de la Coupe du monde de soccer, au stade de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Après une demie de jeu où le score est toujours 0-0, les amateurs en ont tout de même eu pour leur argent. Cette première demi-finale est enlevante et âprement disputée de part et d'autre.

La France a tiré à 11 reprises en direction du gardien belge (2 tirs cadrés, 6 non cadrés et 3 bloqués), alors que les Belges ont tiré à trois reprises (1 tir cadré, 1 tir non cadré et 1 tir bloqué).

Par contre, c'est la Belgique qui domine au chapitre de la possession du ballon avec 58% contre 42% pour la France. La Belgique a également obtenu quatre coups de pied de coin contre seulement deux pour la France.

2e demie

À la 51e minute, Samuel Umtiti a marqué un superbe but de la tête à la suite d'un corner et a donné les devants à la France. France 1 - Belgique 0.



Plus de détails à venir...

Notes d'avant-match

Le dernier match entre les Bleus et les Diables Rouges remonte au 7 juin 2015 et ce sont les Belges qui l’avaient emporté 4-3, lors d’un match amical au Stade de France.

La France dispute sa sixième demi-finale de Coupe du monde après 1958, 1982, 1986, 1998 et 2006. Seuls l'Allemagne (douze), le Brésil (huit) et l'Italie (sept) en ont jouées davantage.

Quant aux Belges, ils jouent leur deuxième match de demi-finale dans un Mondial, après celle de 1986.