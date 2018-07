L'Impact de Montréal en terre hostile à New York

Fort d'une série de quatre victoires, l'Impact de Montréal a finalement commencé la semaine en position de participer aux séries.



La troupe de Rémi Garde se retrouve actuellement au sixième rang de l'Association de l'Est, un point devant le Fire de Chicago. L'Impact (8-11-0) aura l'occasion de consolider sa position mercredi, alors qu'il rendra visite au New York City FC (10-4-4).



Pendant ce temps, le Fire accueillera l'Union de Philadelphie, qui suit en huitième position, à trois points du Bleu-blanc-noir et avec un match de plus à disputer.