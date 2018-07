«Les Français ont un certain avantage» -Arcadio Marcuzzi

Les Belges et les Français ont rendez-vous a stade de Saint-Petersbourg à 14h (heure du Québec) dans l'une des demi-finales de la Coupe du monde de soccer.

À quelques heures du duel, notre chroniqueur en Russie, Arcadio Marcuzzi livrait ses dernières impressions avant le choc.

«Des attaques flamboyantes, des milieux de terrain quand même assez solides. Les Français ont un certain avantage face aux Belges avec une équipe plus équilibrée du milieu vers l’arrière, une défense qui a su démontrer plus de solidité.»

Plusieurs s'attendent à un duel offensif, même si les deux gardiens ont brillé pour leur club respectif depuis le début du parcours.

«Tous les éléments sont en place pour qu’on assiste à un duel offensif, peut-être un 3-2 ou un même un match qui pourrait se terminer avec un 3-3, estimait Marcuzzi.