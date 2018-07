«Il est important de tisser des liens avec les joueurs» - Luke Richardson

Un instructeur a beau changer d’organisation, la nature de son sport demeure la même et Luke Richardson en est bien conscient.

Celui qui sera le nouvel entraîneur des défenseurs du Canadien de Montréal sait qu’une équipe doit offrir afin d’être compétitive dans le hockey actuel.

« On doit avoir des défenseurs qui déplacent rapidement la rondelle et qui viennent appuyer les attaquants, a dit Richardson, lors de sa première rencontre avec les médias montréalais. C’est essentiel de nos jours. »

Le nouveau venu veut néanmoins bâtir un solide esprit d’équipe.

« Dans la Ligue nationale, tu te dois d’obtenir des résultats. Je crois toutefois qu’il est important de tisser des liens avec les joueurs et d’avoir une bonne communication avec eux. On veut avoir du plaisir. »

Sans Weber

Richardson sait qu’il devra commencer le calendrier 2018-2019 sans Shea Weber, le meilleur défenseur du Canadien, qui pourrait être absent jusqu’au mois de décembre. Mais il ne tient pas à ce que cette perspective devienne un boulet pour les autres défenseurs de la formation.

« Les défenseurs doivent miser sur leurs forces dans une perspective collective. Je ne crois pas qu’on doit modifier notre façon de jouer. Je ne vois personne dans cette équipe à ce moment qui est Shea Weber. Et il n’y a pas beaucoup de joueurs comme lui dans cette ligue non plus.

« Shea Weber est Shea Weber. On va devoir apprendre à jouer sans lui. Et quand il sera de retour, ça sera un énorme plus pour l’équipe. À ce moment de l’année, dans notre planification, on se préoccupe des joueurs qui seront là. »

« Il y a de très bons jeunes joueurs avec lesquels j’ai hâte de travailler. J’ai fait ça avec Ottawa. On doit s’assurer que les jeunes joueurs font correctement ce qu’ils doivent faire. »