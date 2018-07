«Mercato»: Garde ne veut pas se laisser influencer par les récents succès

Il y a un mois et demi, on aurait pu croire que l'Impact était prêt à faire peau neuve lors de l'ouverture de la fenêtre de transferts internationaux, le 10 juillet, en raison notamment d'une séquence de quatre revers par jeu blanc.

La formation montréalaise a toutefois gagné cinq de ses six matchs suivants pour grimper au-delà de la ligne rouge dans l'Association de l'Est et la situation semblait donc beaucoup moins dramatique à quelques heures de l'ouverture du marché.

Pas de changement de plan

Cependant, l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, ne croit pas que ce revirement de situation dans la campagne de son équipe doit changer les plans de recrutement pendant cette période de transferts.

«Je crois que l'analyse individuelle des joueurs était, pour moi, assez affinée avant le redressement au niveau des résultats, a mentionné Garde, lundi, lors du début de la préparation en vue de la rencontre de mercredi, contre le New York City FC. Bien sûr qu'elle s'affine de jour en jour. On voit le comportement des uns et des autres, et on ne peut pas tirer de conclusions définitives. Mais nous n'allons pas forcément modifier les plans pour le ''mercato'' par rapport à ce qu'on a vu sur les derniers matchs.»

Discret sur ses désirs

Questionné à savoir à quels niveaux il aimerait obtenir des renforts, Garde n'a pas voulu dévoiler son jeu.

«Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus avant un match important et une séquence importante, a-t-il dit. Le club travaille là-dessus. J'ai indiqué les améliorations que je souhaitais, mon analyse de la situation et des joueurs actuellement ici. On va attendre de voir comment ça se déroule.

«Bien sûr que le facteur humain est très important, a-t-il ajouté. Le comportement que l'on a dans un groupe est primordial, parce que le groupe est plus fort que les individualités.»

Le début de saison difficile de l'équipe a été attribué en partie à une adaptation compliquée pour les nombreux nouveaux joueurs et pour le personnel d'entraîneurs. Il ne faudrait pas que l'arrivée de nouveaux éléments replonge l'équipe dans une période plus creuse.

«Je ne crois pas que ce sera le cas, a affirmé le défenseur Jukka Raitala, acquis du Los Angeles FC quelques temps après le repêchage d'expansion, en décembre. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs et un nouveau personnel d'entraîneurs, mais je ne crois pas que ce sera le même scénario si un nouveau joueur arrive. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une équipe facile à intégrer.»

De son côté, Garde a reconnu que l'expérience des derniers mois pourrait lui être utile avec les nouveaux joueurs.

«Rien ne remplace l'expérience et le vécu de situations, qu'elles soient positives ou négatives, a-t-il rappelé. Bien sûr que j'ai plus d'informations sur la ligue et sur l'Impact aujourd'hui.

«Bien évidemment que l'intégration sera importante et, à ce moment de la saison, surtout si ce sont des Européens qui viennent. Leur saison vient de se terminer et ils ne pourront pas faire une préparation sur quatre ou six semaines, ce qui est assez délicat.»

Renfort offensif?

Des renforts du côté de l'offensive ne feraient pas de tort, alors que les attaquants Matteo Mancosu et Anthony Jackson-Hamel ont été limités à un total de trois buts depuis le début de la campagne. Le nom du Français Jimmy Briand, de l'En Avant Guingamp, revient dans les rumeurs depuis quelques semaines.

«C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup», s'est contenté de commenter un Garde un peu coincé au sujet de Briand.

Garde est demeuré tout aussi évasif au sujet de la vitesse à laquelle les choses pourraient débouler.

«On procède aussi bien que l'on peut, aussi vite que l'on peut, a-t-il dit. Il y a des choses qui peuvent se déclencher, peut-être qu'il faudra attendre. Nous sommes toujours en négociations.»

Par ailleurs, Garde a indiqué que le défenseur Rudy Camacho était toujours ennuyé par une blessure à un mollet et qu'il n'allait pas affronter le New York City FC, mercredi. Le Français âgé de 27 ans pourrait plutôt viser un retour au jeu samedi, quand l'Impact accueillera les Earthquakes de San Jose. Raitala devrait donc obtenir un deuxième départ consécutif en défensive centrale, aux côtés de Rod Fanni.