Milos Raonic atteint les quarts de finale à Wimbledon

Pour une troisiième année consécutive, Milos Raonic a atteint les quarts de finale à Wimbledon. Le Canadien a vaincu lundi l'Américain Mackenzie McDonald en quatre manches de 6-3, 6-4, 6-7 et 6-2.

Durant ce match qui a duré deux heures et trente et une minutes, Raonic a réussi 37 aces - contre 5 pour son adversaire - et commis que six doubles fautes. Il a brisé McDonald à quatre reprises sur une possibilité 14.

En quart de finale, la 13e tête de série affrontera le vainqueur du match opposant l'Américain John Isner (#9) au Grec Stefanos Tsitsipas (#31).