Kevin Na met fin à une disette de sept ans

WHITE SULPHUR SPRINGS, West Virginia - Kevin Na a mis fin à une disette de sept ans sur le circuit de la PGA, dimanche, en remportant le tournoi The Greenbrier par cinq coups.

Na a réussi un oiselet lors de six de ses 10 premiers trous pour se distancer de Kelly Kraft, qui était le comeneur au terme de la troisième ronde.

Na a remis une carte de 64 (moins-6) sur le parcours du Old White TPC et il a conclu le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-19. Âgé de 34 ans, Na n'avait pas triomphé dans la PGA depuis octobre 2011, à Las Vegas.

Kraft a joué 70 pour terminer deuxième, à moins-14. Brandt Snedeker (64) et Jason Kokrak (67) ont suivi à égalité en troisième position, à moins-13.

Kraft, Snedeker, Kokrak et Austin Cook ont obtenu un laissez-passer pour l'Omnium britannique, qui aura lieu dans deux semaines.

Le Canadien Mackenzie Hughes a bouclé le parcours en 68 coups et il a terminé l'événement à égalité en 13e place. Ses compatriotes Corey Conners (68) et David Hearn (71) ont terminé à égalité au 30e rang tandis que Ben Silverman (71) et Nick Taylor (72) ont pointé à égalité au 56e échelon.