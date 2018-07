Des victoires des Rangers, des A's et des Red Sox

DETROIT - Austin Bibens-Dirkx a été efficace jusqu'en sixième manche, dimanche, menant les Rangers du Texas à une victoire par jeu blanc de 3-0 aux dépens des Tigers de Detroit.

Jurickson Profar a claqué un circuit en première manche et les Rangers ont divisé les honneurs de cette série de quatre rencontres. Bibens-Dirkx (2-2) a alloué trois coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Shin-Soo Choo a réussi un simple à l'avant-champ pour les Rangers, portant à 47 sa séquence de parties avec au moins une présence sur les sentiers. Il a dépassé l'ancien record d'équipe établi en 1993 par Julio Franco.

Jose Leclerc a retiré cinq frappeurs sur des prises en une manche et deux tiers de relève pour les Rangers. Jake Diekman s'est occupé de la huitième manche et Keone Kela a inscrit un 22e sauvetage.

Michael Fulmer (3-8) a obtenu le départ pour les Tigers et il a bien fait malgré la défaite. Il a permis deux points et cinq coups sûrs en sept manches.

Athletics 6 Indians 0

À Cleveland, Brett Anderson a bien lancé pendant six manches à son retour au jeu, guidant les Athletics d'Oakland à un gain de 6-0 contre les Indians.

Anderson (1-2) était à l'écart du jeu en raison d'une blessure à l'épaule. Le gaucher a bien paru à son premier départ depuis le 18 mai, limitant les Indians à trois coups sûrs.

Stephen Piscotty a frappé un circuit de deux points contre la recrue Shane Bieber (4-1) et Jed Lowrie a ajouté une claque en solo pour les Athletics, qui ont gagné pour une 10e fois à leurs 12 derniers matchs.

Yusmeiro Petit a lancé pendant deux manches, Ryan Butcher a été d'office en huitième et Emilio Pagan a complété le boulot pour les Athletics.

Astros 2 White Sox 1

À Houston, Dallas Keuchel a lancé pendant sept manches, Jose Altuve a frappé un circuit et les Astros ont complété un balayage de quatre parties contre les White Sox de Chicago en triomphant 2-1. La longue balle d'Altuve a placé les Astros en avant 1-0 en quatrième manche.

Le partant des White Sox, Lucas Giolito (5-8), avait retiré neuf adversaires de suite avant la claque d'Altuve. Yuli Gurriel a réussi le deuxième coup sûr des Astros, un double, en septième manche. Il s'est ensuite rendu au troisième sur une chandelle de Josh Reddick et il a croisé le marbre à la suite d'un amorti sacrifice de Marwin Gonzalez.

Keuchel (6-8) a concédé un point, six coups sûrs et trois buts sur balles et il a remporté une troisième décision consécutive.

Giolito a connu un de ses meilleurs départs de la saison, permettant deux points et trois coups sûrs en sept manches et un tiers, un sommet en carrière. Les White Sox ne lui ont toutefois pas fourni d'appui offensif. Ils ont été blanchis lors de sept départs de Giolito et trois autres fois, ils n'ont inscrit qu'un seul point. Hector Rondon a été parfait en neuvième manche pour obtenir un septième sauvetage.

Twins 10 Orioles 1

À Minneapolis, Jake Odorizzi a muselé l'adversaire durant six manches et Mitch Garver, Eduardo Escobar et Brian Dozier ont tous frappé des circuits pour permettre aux Twins du Minnesota de compléter un balayage de leur série de quatre matchs les opposant aux Orioles de Baltimore, l'emportant 10-1.

Odorizzi (4-6) a été solide pour un troisième match de suite, allouant que cinq coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant cinq frappeurs sur des prises. À ses trois derniers départs, il a alloué que deux points mérités en 17 manches.

Chris Davis est venu gâcher le blanchissage des Twins en claquant un circuit face au releveur Matt Magill, alors qu'il y avait deux retraits en neuvième.

Le partant des Orioles, Alex Cobb (2-11), l'ancien coéquipier de Odorizzi à Tampa Bay, a limité les frappeurs des Twins lors des quatre premières manches, mais a toutefois encaissé le revers.

Red Sox 7 Royals 4

À Kansas City, Rick Porcello a été solide durant sept manches, Andrew Benintendi a produit deux points et quatre coups sûrs et les Red Sox de Boston ont battu les Royals 7-4, réussissant un balayage de la série de trois matchs.

Au cours des trois dernières rencontres, les Red Sox ont maintenu une moyenne de ,385 au bâton et ont placé 68 coureurs sur les sentiers. Les hommes d'Alex Cora ont signé six victoires consécutives et ont remporté 13 de leurs 16 derniers affrontements.

Porcello (11-3) a alloué trois points et neuf coups sûrs avant de quitter le monticule après avoir effectué 111 lancers. Il a également effectué neuf retraits sur des prises, égalant son sommet cette saison, et a accordé un seul but sur balles. Craig Kimbrel a obtenu les deux derniers retraits pour récolter son 27e sauvetage en 29 tentatives.

Benintendi a prolongé à 11 sa séquence de matchs lors desquels il s'est rendu sur les sentiers — sept coups sûrs et quatre buts sur balles — avant de se faire retirer au bâton en huitième.

Drew Butera a frappé un simple et Whit Merrifield a ajouté un double pour les Royals en début de septième manche, mais Porcello a mis un terme à la menace en retirant Jorge Bonifacio et Mike Moustakas grâce à des prises et Lucas Duda sur un ballon.

Heath Fillmyer (0-1), qui faisait ses débuts dans les Majeures, a alloué quatre points — dont un mérité —, huit coups sûrs et trois buts sur balles.