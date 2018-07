Cinquième victoire en six matchs pour l'Impact

L'Impact de Montréal a poursuivi sa remontée au classement samedi en battant les Rapids du Colorado par la marque de 2-1 au Stade Saputo, grâce à un doublé de Saphir Taïder en deuxième demie et a prolongé sa série de victoires à cinq en six matchs.

Les Rapids disputaient un troisième match en sept jours et semblaient être prêts à se contenter d'un nul de 0-0. Après une première période sans but lors de laquelle l'Impact dominait, Montréal a pris les devants à la 55e minute grâce à Saphir Taider, qui marque avec un tir entre les jambes de Tim Howard. Une minute plus tard, Taider a marqué son deuxième but de la rencontre en recevant une passe d'Ignacio Piatti dans la surface et en trompant à nouveau la vigilance d'Howard.

Les Rapids n'avaient de leur côté pas réussi un seul tir au filet jusqu'à un coup franc à la 78e minute, lorsque le substitut Dominique Badji a poussé le ballon derrière Evan Bush. Ce but redonnait un peu d'espoir aux visiteurs, mais c'était trop peu trop tard.

Le doublé de Taïder, ses deuxième et troisième réussites de la saison, a permis à l'Impact (8-11-0) d'inscrire une quatrième victoire d'affilée. La séquence du Bleu-blanc-noir sans accorder de but a toutefois été freinée à 419 minutes avec le but de Dominique Badji.

Les 16 030 spectateurs présents au stade Saputo ont vu l'Impact profiter d'un avantage de 68-32 au niveau du pourcentage de possession et de 21-2 au chapitre des tirs tentés.

Jukka Raitala a obtenu un premier départ pour l'Impact depuis le 2 juin puisque le défenseur central Rudy Camacho n'était pas en uniforme, blessé à un mollet.

L'Impact rendra visite au New York City FC mercredi, avant d'accueillir les Earthquakes de San Jose, samedi prochain.