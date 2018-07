L'Impact affronte les Rapids du Colorado samedi soir au Stade Saputo

«Cette rencontre sera plus difficile pour nous que celle contre Kansas City ou contre Orlando, et ce, pour plusieurs raisons. Orlando nous devançait au classement et nous devions les rattraper, alors que Kansas City était l'une des meilleures équipes de la ligue, nous obligeant à être au sommet de notre forme physique et mentale. Contre Colorado, c'est un piège. Nous ne pouvons absolument pas diminuer le rythme, peu importe nos plus récentes performances. Nous avons obtenu des résultats parce que nous avons été engagés et impliqués dans tout ce que nous faisons, tant à l'entraînement que dans les matchs. Nous devrons être vigilants.»