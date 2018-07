Les Alouettes se sont bien battus, mais le Rouge et Noir l'emporte 28-18

MONTRÉAL — Les Alouettes souhaitaient bâtir sur leur victoire de samedi dernier. N'eût été un horrible deuxième quart, ils auraient pu entreprendre leur première pause de la saison avec une fiche de ,500, mais le Rouge et Noir d'Ottawa a plutôt inscrit un gain de 28-18 face à la formation montréalaise.

Le Rouge et Noir (2-1) a marqué 16 points dans ce deuxième quart, sur deux passes de touché de Trevor Harris, à Brad Sinopoli et à Noel Thomas, et deux transformations de deux points réussies pour se forger une avance de 25-8 à la pause.

Lewis Ward a ajouté trois points à cette avance avec son deuxième placement du match au retour de la pause. En retard par 20 points, les Alouettes semblaient hors de portée.

Mais voilà que Jeff Mathews et l'attaque des Alouettes (1-3) se sont ressaisis au quatrième quart. Mathews a d'abord rejoint Eugene Lewis sur 65 verges avant que Chris Harper effectue un plongeon bien synchronisé pour capter une passe de 14 verges dans la zone des buts pour son premier majeur de la saison.

Sur la séquence suivante, les Alouettes se sont approchés suffisamment de la zone des buts pour que Boris Bede réussisse son huitième placement de la saison, sur 43 verges. Soudainement, les Alouettes n'avaient plus que 10 points de retard. Mais c'était trop peu, trop tard.

Harris a également lancé une passe de touché à Jean-Christophe Beaulieu — un superbe jeu de 47 verges sur la première séquence du match. Ward a complété la marque avec un placement de 11 verges.

Tyrell Sutton a inscrit l'autre touché des Alouettes au premier quart, le premier des Montréalais par la course cette saison.

Un bon début de match pour les Alouettes

La rencontre s'était pourtant bien amorcée pour les Alouettes. Après une première poussée de 82 verges couronnée par le touché de Beaulieu, Mathews a mené l'attaque des siens sur 73 verges pour permettre à Sutton d'inscrire son premier touché de la saison, sur une course de deux verges.

Les Alouettes menaient alors 7-6 en raison de la transformation ratée des visiteurs. Ils ont ajouté un point à cette avance sur un simple de Boris Bede. Ils ont eu du mal à gagner un premier essai par la suite.

Le Rouge et Noir a repris les devants avant la fin de la première période sur le premier placement de Ward, avant d'exploser au deuxième quart.

L'attaque des Alouettes n'a plus montré signe de vie jusqu'au dernier quart. Mathews a alors trouvé le moyen de soulever la foule complètement endormie dans les estrades du stade Percival-Molson au quatrième quart en rejoignant Eugene Lewis sur un jeu de 65 verges, qui a mené au touché de Harper sur une passe précise de 14 verges dans la zone des buts.

Bede a suivi avec un placement sur la séquence suivante, mais les Alouettes ont ensuite manqué de temps.

Cette défaite restera longtemps dans la tête des Alouettes: l'équipe profite de sa première semaine de pause et ne reprendra le collier que le 21 juillet, à Calgary.