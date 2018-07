Le gardien italien Gianluigi Buffon se joint au Paris Saint-Germain

Le gardien Gianluigi Buffon a accepté un contrat d'un an, assorti d'une année d'option, du Paris Saint-Germain.

Le vétéran âgé de 40 ans, un joueur autonome, a quitté la Juventus de Turin après 17 saisons passées avec le club italien.

Buffon a déclaré vendredi que «c'est avec beaucoup de joie que je me joins au Paris Saint-Germain».

Il a ajouté que «pour la première fois de ma carrière, je quitte mon pays, et seul un projet aussi ambitieux m'a motivé à prendre cette décision».

Buffon a quitté Parme pour la Juventus en 2001, et il a effectué 656 présences devant le filet. Il a gagné son neuvième titre de la Série A italienne plus tôt cette année, permettant du même coup à la 'Bianconeri' de réaliser un quatrième doublé — titre de la Série A et Coupe d'Italie — consécutif.

Buffon, qui a aussi remporté la Coupe du monde avec l'Italie en 2006, s'est retiré de la scène internationale en novembre après que son pays eut échoué à se qualifier pour la Coupe du monde de soccer en Russie. Il a cependant effectué un bref retour avec la 'Squadra Azzura' pour des matchs préparatoires.