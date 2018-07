Alexandre Burrows accroche ses patins et se joint au Rocket

«Je considère que nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur un candidat de la trempe d'Alex parmi notre nouveau groupe d'entraîneurs. Son expérience comme joueur dans la Ligue nationale et l'étendue de son vécu dans le hockey professionnel vont s'avérer d'excellents atouts pour le développement de nos joueurs. […] Alex correspond exactement au profil que nous recherchions. Il est un très bon communicateur, et je suis convaincu que plusieurs joueurs pourront se reconnaître à travers son exemple de persévérance. Je me réjouis de l'ajout d'Alex Burrows à notre groupe»