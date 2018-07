Canadiens: Phillip Danault et Joel Armia demande l'arbitrage

Les attaquants du Canadien de Montréal Joel Armia et Phillip Danault font partie des 44 joueurs de la LNH qui ont demandé l'arbitrage salarial.

L'Association des joueurs de la LNH (AJLNH) a dévoilé vendredi la liste des joueurs qui ont fait cette demande.

Armia, acquis la semaine dernière des Jets de Winnipeg, et Danault sont joueurs autonomes avec compensation. Ils peuvent toujours s'entendre avec l'équipe avant leur audience, qui auront lieu entre le 20 juillet et le 4 août, à Toronto.

Âgé de 25 ans, Danault a amassé huit buts et 17 aides en 52 matchs la saison dernière avec le Canadien. En 187 matchs dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago et le Tricolore, le natif de Victoriaville a accumulé 25 buts et 50 aides.

Pour sa part, Armia, également âgé de 25 ans, a récolté 12 buts et 17 aides en 79 rencontres avec les Jets. En 180 parties dans la LNH avec les Sabres de Buffalo et les Jets, le Finlandais a inscrit 26 buts et 32 aides.

Parmi les autres joueurs ayant demandé l'arbitrage salarial, notons le défenseur Mathew Dumba et l'attaquant Jason Zucker, du Wild du Minnesota, l'attaquant Brock Nelson, des Islanders de New York, le défenseur Brady Skjei et les attaquants Kevin Hayes, Ryan Spooner et Jimmy Vesey, des Rangers de New York, le défenseur Cody Ceci et l'attaquant Mark Stone, des Sénateurs d'Ottawa, le défenseur Colin Miller et l'attaquant William Karlsson, des Golden Knights de Vegas, ainsi que le gardien Connor Hellebuyck et le défenseur Jacob Trouba, des Jets de Winnipeg.