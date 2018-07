Autre absence de Weber : «Quel désastre cet échange avec Subban» - Philippe Cantin

«Bien sûr, il y a une part de malchance dans une blessure, on s’entend tous là-dessus. Il n’en reste pas moins qu’en échangeant un jeune joueur à son apogée [lire avec un potentiel énorme], une vedette locale, avec un joueur ayant quatre ans de plus, qui a joué un style de jeu très physique, et que tu penses qu’il va être bon encore pendant plusieurs années, c’est renversant...»

L'opération

Le 19 juin, la vedette du Canadien a subi une arthroscopie afin de réparer une déchirure à un ménisque du genou droit. L'intervention a été effectuée par le spécialiste, Dr Robert LaPrade, à Vail, au Colorado.

Notons que cette blessure au genou s’ajoute à une blessure au pied (intervention chirurgicale le 13 mars), qui lui a fait rater plus de 50 matchs lors de la dernière campagne.

Weber doit donc se rétablir de deux blessures.

Généralement, ce type d’intervention au genou nécessite une période de réadaptation de cinq à six mois.

Mentionnons que le défenseur aura 33 ans en août. «Quand tu franchis le cap des 30 ans dans le sport professionnel, ce n’est plus la même chose. Weber est sur une pente descendante. À 33 ans, un joueur qui doit se remettre de deux blessures, c’est désastreux pour une équipe. La réadaptation physique, c’est difficile...»

Vous avez dit transparence ?

Philippe Cantin a tenu a rappelé que le président du Canadien, Geoff Molson, a indiqué lors du bilan de la saison 2017-2018 que l’organisation entrait dans une nouvelle ère, celle de la transparence. Malheureusement, force est de constater que peu de choses ont changé.

«La direction savait [que Weber serait absent en début de saison 2018-2019] cette nouvelle depuis plusieurs semaines… Pourtant, pour des raisons assez obscures, on a décidé de donner l’information seulement aujourd’hui...»

«En tout cas, ça envoie un message aux autres joueurs de l’équipe du Canadien… Dans quelle optique le Canadien va-t-il commencer la saison ?»

Pendant ce temps, P.K. Subban semble s'amuser comme un fou, si l'on se fie à ses publications sur les médias sociaux. Sur Twitter, notamment, il a récemment publié une photo de lui et une autre de sa copine, vêtus d'un maillot aux couleurs du drapeau américain. Une manière de souligner la fête nationale des Américains.

Par ailleurs, Subban a obtenu une nomination pour le trophée Norris à la suite de la saison 2017-2018. Celui-ci est accordé au meilleur défenseur de la LNH. L'arrière de 28 ans a conclu la saison avec une récolte de 59 points; il était à un point de son sommet personnel en carrière.

Soulignons que le meilleur pointeur du Tricolore la saison dernière a été Brendan Gallagher. Il a amassé 54 points en 82 matchs.

À noter que l'image de P.K. Subban sera utilisée pour la promotion du jeu vidéo NHL 2019.