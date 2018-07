Chris Froome veut qu'on lui fiche la paix pendant le Tour de France

SAINT-MARS-LA-REORTHE, France — Chris Froome a demandé aux amateurs du Tour de France qu'on lui fiche la paix, même s'ils doutent de lui après le récent verdict qui l'a blanchi de toutes les allégations relatives au dopage sportif.

Le Britannique a déjà fait l'objet de nombreuses critiques par le passé. Pendant le Tour de France en 2015, il a rappelé qu'un homme lui avait jeté un gobelet d'urine au visage en lui criant «dopé».

Puisque la «Grande Boucle» se mettra en branle samedi, soit cinq jours après que l'Union cycliste internationale (UCI) eut déterminé que Froome avait remporté le Tour d'Espagne sans être dopé l'année dernière, le quadruple vainqueur du Tour de France a offert une autre façon aux spectateurs sceptiques d'exprimer leur désapprobation.

«Encouragez les cyclistes, plutôt que d'être négatifs, a-t-il mentionné mercredi alors qu'il se trouvait dans l'ouest de la France. J'encourage les amateurs de cyclisme à venir assister à la course, et si vous n'êtes pas un partisan de Chris Froome ou de l'équipe Sky, alors venez à la course et enfilez le gilet d'un autre cycliste ou d'une autre équipe. Ce serait mon conseil.»

Un nuage menaçant flottait au-dessus de la tête de Froome après qu'un échantillon d'urine prélevé pendant le Tour d'Espagne en septembre eut démontré une concentration deux fois plus élevée de salbutamol — un médicament contre l'asthme — que la limite permise.

Après des mois de silence, l'UCI a déclaré que le résultat de Froome «ne représente pas une conclusion défavorable», ce qui aurait entraîné la perte de son titre au Tour d'Espagne, ainsi qu'une suspension.