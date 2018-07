Bautista de retour à Toronto...dans l'uniforme de Mets

TORONTO - Les belles années de Jose Bautista ne semblaient pas être bien loin derrière lorsque que l'ancien cogneur des Blue Jays de Toronto a frôlé le terrain du Rogers Centre, mardi après-midi.

Bautista s'est installé au marbre durant la pratique au bâton et a décoché une fusée par-delà la clôture, comme il l'a fait à d'innombrables occasions lorsqu'il était un geai bleu.

La seule différence cette fois, c'est qu'il arborait l'uniforme gris et orange et la casquette des Mets de New York, avec à l'endos de son chandail le numéro 11 inscrit sous son nom.

Bautista, qui est aujourd'hui âgé de 37 ans, était de retour à Toronto pour la première fois depuis que son association des 10 dernières années avec la formation torontoise a pris fin en 2017.