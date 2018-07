Boris Bede, des Alouettes, au tableau d'honneur de la LCF

MONTRÉAL - Le botteur des Alouettes de Montréal Boris Bede a été sélectionné parmi les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de football.

Bede a grandement contribué à la victoire de 23-17 des siens contre les Roughriders de la Saskatchewan, un gain qui a ainsi mis fin à la série de 13 revers consécutifs de la formation montréalaise.

En plus de réussir ses cinq tentatives de placement _ sur 17, 21, 32, 38 et 45 verges _, Bede a maintenu une moyenne de 45,8 verges sur ses bottés de dégagement, et une moyenne de 67 verges sur ses bottés d'envoi.

Bede, choisi troisième joueur de la semaine, mène la LCF au chapitre des verges sur des dégagements et des verges sur des bottés d'envoi avec 1115. Il a réussi sept placements jusqu'ici et marqué 24 points.

Les autres lauréats

Il n'a été devancé au scrutin que par le demi à l'attaque des Eskimos d'Edmonton C.J. Gable et le quart des Tiger-Cats de Hamilton Jeremiah Masoli.

Gable a joué un rôle crucial dans la remontée des Eskimos, qui ont vaincu les Lions de la Colombie-Britannique 41-22, vendredi. En 23 courses, il a amassé 165 verges _ meilleure performance de la saison dans le circuit Ambrosie _ et a inscrit un touché. Il a réussi sept courses de 10 verges ou plus, dont deux courses de 20 verges ou plus.

L'ex-porte-couleurs de l'Université Southern California compte 241 verges au sol en trois matchs en 2018, pour une moyenne de 5,9 verges par course.

Masoli a quant à lui propulsé les Tiger-Cats vers le sommet de l'Association Est grâce à une victoire de 31-17 aux dépens des Blue Bombers de Winnipeg, vendredi. Il a complété 31 de ses 41 passes pour 369 verges et un touché. Il a aussi aidé trois de ses coéquipiers à franchir le cap des 80 verges sur des réceptions lors de cette semaine 3.

Le quart mène la LCF avec 1045 verges de gains aériens, un taux de passes complétées de 70,8 pour cent, ainsi qu'un coefficient d'efficacité de 102,9. Les Tiger-Cats affichent désormais un dossier de 8-5 depuis qu'il a été nommé partant, et il a atteint la marque des 300 verges de gains par la passe lors de ses huit derniers matchs, égalant ainsi une marque de la ligue.

Masoli avait également été honoré après la semaine 2.

Finalement, le choix des partisans de la semaine 2 a été octroyé au quart des Blue Bombers, Chris Streveler, en raison de sa performance contre les Alouettes.