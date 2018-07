Les maux du Canadien : reconstruction ou «reset»?

Dans la foulée du point de presse tenu par Marc Bergevin, dimanche, «reconstruction» serait devenu LE mot qui illustre le «plan» de l'organisation du Canadien de Montréal pour les prochaines années. Le terme qui permet, ou non, d’expliquer et de justifier les déboires de l'équipe lors de la saison 2017-2018. Or, le mot reconstruction est boudé par le directeur général. Depuis, la question est sur toutes les lèvres, ou presque : doit-on plutôt employer le mot «reset» ?

La définition du mot reconstruction selon le dictionnaire :

Action de reconstruire ce qui a été détruit.

Action de rétablir dans son état premier.

La définition du mot «reset» selon le dictionnaire :

Action de relancer un ordinateur après un problème de fonctionnement dû à l'exécution d'un programme.

Action de remettre un système informatique dans l'état initial à partir duquel il est prêt à exécuter des tâches.

Au Complexe sportif Bell de Brossard, l'anglicisme «reset» a été employé par Marc Bergevin afin d’illustrer sa démarche au sein de l’organisation.

Un véritable changement ?

À la suite du magasinage plutôt modeste de Bergevin – celui-ci a été qualifié de sage par certains – à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, dimanche, les observateurs ont analysé le travail du directeur général du Canadien. C’est alors que différents concepts ont été abordés : table rase, refonte, réfection ou rafraîchissement de façade ? Pas si simple de trouver le terme juste. Tout dépend de notre perception. Chose certaine, rien n'a changé en profondeur.

Avec les embauches de Tomas Plekanec, Matthew Peca, Michael Chaput, Xavier Ouellet et Kenny Agostino, on ne peut pas dire que le Canadien de Montréal s’est transformé. On ne peut pas dire non plus qu’il s’est véritablement amélioré. Cela dit, il faudra assister aux futurs matchs pour s’en convaincre. Sait-on jamais ?

Chose certaine, la terrible campagne de son équipe l’an dernier a fait réaliser à Marc Bergevin qu’un changement de direction était nécessaire… Sur ce point, tout le monde semble d’accord. Mais, le mot «reconstruction» demeure exclu de son vocabulaire. Le directeur général en a fait la preuve au cours de son plaidoyer de dimanche. Il s’est même dit optimiste face au futur de son équipe.

Évidemment, il est inconfortable de parler de reconstruction puisque le mot sous-entend quelques autres années de «misère». Pour un club qui se sent obligé chaque année de participer aux séries éliminatoires, c’est un mot difficile à cracher… Surtout qu’on veut voir des spectateurs en masse dans les gradins du Centre Bell. Et les amateurs du Canadien de Montréal sont exigeants, c’est le moins que l’on puisse dire.

Selon notre chroniqueur sportif et éditorialiste de la Presse, Philippe Cantin, le Canadien de Montréal a entamé une reconstruction. Et d’après lui, la direction de l’équipe éprouve beaucoup de difficultés à admettre la vérité. Étrangement, il est convaincu que les amateurs appuieraient la direction si elle s’engageait officiellement dans cette voie. «Parce qu’ils savent que la stratégie actuelle, fondée sur la nécessité de participer aux séries éliminatoires chaque saison, ne conduira pas à l’obtention d’une 25e Coupe Stanley à brève échéance», a-t-il écrit lundi dans le quotidien.