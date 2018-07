MOSCOU - Alexander Ovechkin apportera la coupe Stanley à la Coupe du monde de soccer.

Moins d'un mois après avoir remporté le prestigieux trophée pour la première fois de sa carrière, Ovechkin poursuivra sa tournée estivale en apportant le trophée à Moscou, samedi prochain.

La coupe Stanley sera alors mise en montre lors d'une activité publique avec le match de quarts de finale entre la Russie et la Croatie.

Sur Instagram, Ovechkin a déclaré qu'il sera heureux de voir tous les gens qui voudront se faire photographier avec la coupe Stanley.

Dimanche, Ovechkin se trouvait à Moscou, sa ville natale, où il a vu la Russie éliminer l'Espagne aux tirs de pénalité en huitième de finale.

Une grande tournée après la victoire

Le vétéran attaquant des Capitals de Washington est extrêmement populaire en Russie, où on peut souvent voir des amateurs vêtus d'un chandail ou coiffés d'une casquette aux couleurs des Capitals.

Ovechkin a réagi avec beaucoup d'émotion à la suite du triomphe des Capitals, le premier de leur histoire après de nombreuses éliminations décevantes. Dans les jours qui ont suivi la conquête du trophée, on a pu voir Ovechkin célébrer de multiples façons, incluant un bain torse nu dans une fontaine et une sieste dans un lit auprès du trophée et de son épouse Nastya.

Il a également effectué le premier lancer protocolaire avant un match des Nationals de Washington.