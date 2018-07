Les Blues font l'acquisition du joueur de centre Ryan O'Reilly

Les Blues de St. Louis ont acquis les services du joueur de centre Ryan O'Reilly lors d'une transaction avec les Sabres de Buffalo, dimanche soir.

Âgé de 27 ans, O'Reilly venait de compléter sa troisième saison avec les Sabres et il lui reste cinq autres années de contrat à écouler. Les discussions à son sujet avaient pris de l'ampleur lors des dernières semaines, car les Sabres devaient lui verser un boni de 7,5 millions $ US dès le coup de minuit, le 2 juillet.

En échange, la formation de Buffalo a mis la main sur les joueurs de centre Patrik Berglund, Vladimir Sobotka et Tage Thompson ainsi qu'un choix de première ronde en 2019 et un autre de deuxième tour en 2021.

En 81 matchs la saison dernière, O'Reilly a inscrit 24 buts et 61 points. Il a également établi un record de la LNH en gagnant 1273 mises au jeu.

O'Reilly se joint à une équipe des Blues qui a consenti un contrat de trois ans au joueur de centre Tyler Bozak, plus tôt dans la journée.

Sobotka a amassé 11 buts et 31 points en 81 parties en 2017-18. Berglund a obtenu 17 buts et 26 points en 57 rencontres tandis que Thompson, une recrue de 20 ans, a récolté trois buts et neuf points en 41 matchs.

Les Sabres possèdent trois choix de première ronde en vue du repêchage de 2019. Outre le leur et celui récemment acquis des Blues, ils détiennent aussi le premier choix des Sharks, acquis dans la transaction ayant envoyé Evander Kane à San Jose.