FIFA: la Croatie en quarts de finale 

NIJNI NOVGOROD, Russie — Danijel Subasic a effectué trois arrêts lors de la séance de tirs de barrage et la Croatie a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de soccer en battant le Danemark 3-2 aux tirs au but après 120 minutes sans gagnant, dimanche.

Ivan Rakitic a marqué le but décisif après que Subasic eut stoppé une tentative de Nicolai Jorgensen avec ses pieds. Les deux formations étaient nez à nez 1-1 avant la tenue des tirs de barrage.

Le capitaine de la Croatie, Luka Modric, a aussi touché la cible en tirs de barrage. Quelques minutes plus tôt, il avait raté un penalty qui aurait pu procurer une victoire à son équipe lors du temps supplémentaire. Le gardien du Danemark Kasper Schmeichel a toutefois réalisé un superbe arrêt.

La Croatie se mesurera maintenant à la Russie en quarts de finale. L'affrontement aura lieu samedi, à Sotchi.

Le Danemark a pris les devants dès la première minute de jeu, quand le défenseur Mathias Jorgensen a décoché un tir qui a touché la main gauche de Subasic et le poteau gauche avant de terminer son élan derrière la ligne des buts. Il s'agissait du but le plus rapide du Danemark à la Coupe du monde.

La Croatie a égalé le pointage à la quatrième minute, à la suite d'un autre but un peu bizarre. Le dégagement du Danois Henrik Dalsgaard a touché un coéquipier avant d'atterrir aux pieds de l'attaquant de la Croatie Mario Mandzukic. Ce dernier n'allait pas rater une telle occasion.

Malgré ce début effréné, les deux équipes n'ont pas enfilé l'aiguille lors des 116 dernières minutes de ce duel, dont 30 minutes supplémentaires.