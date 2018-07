Marc Bergevin rejette le mot «reconstruction»

Plekanec heureux de revenir à Montréal

De son côté, la nouvelle acquisition du Canadien a rencontré les médias en fin d’après-midi. On lui a rapidement demandé s’il avait eu le temps de se familiariser avec le complexe d’entraînement, ce qui en a fait rire plusieurs, mais Plekanec était bien heureux de se retrouver chez lui. Il a été clair que Montréal était sa principale option et qu’il souhaite poursuivre sa carrière ici.

Le Tchèque a soutenu qu’il était très confortable avec un contrat d’une seule saison et qu’il ne s’agit pas nécessairement de sa dernière saison dans la ligue. Il souhaite y aller une année à la fois. Quant à son rôle, il soutient qu’il jouera là où Claude Julien établira qu’il pourra être utile à l’équipe. Il se voit toutefois très bien agir en tant que mentor pour les jeunes joueurs de centre qui se présenteront au camp d’entraînement. Et advenant qu’un jeune comme Kotkaniemi perce l’alignement dès cette année. Plekanec a clairement mentionné qu’il pourra compter sur lui afin de lui offrir les meilleurs conseils et le soutient nécessaire à son développement s’il le désire.

La journée du premier juillet, n’aura donc pas été forte en rebondissements pour le Canadien, objectivement toutefois, les chances étaient minces qu’elle le soit. On n’a pas voulu parler de reconstruction, mais soyons clairs, quand on laisse la place aux jeunes et qu’on ne dépense pas l’argent disponible sous le plafond salarial en misant sur nos futurs choix aux repêchages… on est en reconstruction.

La saison prochaine devra nous offrir beaucoup d’effort et d’acharnement, car face à John Tavares, Mitch Marner et Auston Matthews, le Canadien sera en manque flagrant de talent lorsqu’il affrontera Toronto… et il en sera de même face à bien d’autres équipes à moins d’un échange flamboyant que bien peu estime encore possible.