Marché des joueurs autonomes de la LNH: les ententes du 1er juillet

Si plusieurs têtes d'affiche de la Ligue nationale de hockey ont choisi de changer d'adresse, dimanche, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, d'autres ont préféré le statu quo.

C'est notamment les cas du défenseur Drew Doughty, du joueur de centre Logan Couture et du défenseur Ryan McDonagh.

Doughty a paraphé une entente de huit saisons d'une valeur annuelle moyenne de 11 millions $ US avec les Kings de Los Angeles tandis que Couture a accepté une prolongation de huit ans pour la somme de 64 millions $ des Sharks de San Jose.

Doughty, âgé de 28 ans, a marqué 10 buts et récolté 50 mentions d'assistance en 82 rencontres la saison dernière avec la formation californienne, en plus d'avoir affiché un différentiel de plus-20 et purgé 54 minutes de pénalité.

Le défenseur de six pieds, un pouce et 200 livres s'est signalé la saison dernière avec des sommets personnels au chapitre des passes et des points, en plus d'avoir dominé le circuit Bettman avec un temps d'utilisation moyen par match de 26:50.

«Drew Doughty est l'un des meilleurs défenseurs au monde et nous sommes heureux qu'il ait accepté de rester avec l'équipe à long terme», a déclaré par voie de communiqué le vice-président et directeur général Rob Blake des Kings.

Dans le cas de Couture, âgé de 29 ans, les deux parties en sont venues à un accord samedi, mais l'annonce ne pouvait survenir avant que le joueur entame la dernière année de son contrat de cinq ans, dimanche.

Les Sharks avaient fait de Couture leur premier choix au repêchage de 2007 et il avait déjà indiqué qu'il ne voulait pas quitter l'équipe. Il est devenu l'un des meilleurs attaquants de l'équipe et il vient de connaître sa meilleure saison avec 34 buts.

Il totalise 213 buts et 224 mentions d'aide en 582 matchs en carrière. Il a également bien fait en séries éliminatoires, menant la LNH avec 30 points en 2016 lorsqu'il a aidé les Sharks à atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la première fois de l'histoire de la concession avant de s'incliner en six matchs face aux Penguins de Pittsburgh.

McDonagh a, lui, conclu une prolongation de contrat de 47,25 millions $ pour sept ans avec le Lightning de Tampa Bay. La nouvelle entente entrera en vigueur à compter de la saison 2019-20.

Oliver Ekman-Larsson Le défenseur Oliver Ekman-Larsson a pour sa part accepté une prolongation de huit ans avec les Coyotes de l'Arizona. Il touchera en moyenne 8,25 millions par année.

Le Suédois de 26 ans a terminé la dernière saison avec une récolte de 14 buts et 28 passes.

Les Coyotes se sont aussi entendus pour deux ans avec Niklas Hjalmarsson, s'assurant ainsi les services de ses deux meilleurs défenseurs.

Beaucoup de mouvement

Dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes, on a eu droit à une valse de signatures.

- L'ailier James van Riemsdyk a accepté un contrat de sept ans au montant de 35 millions $ US avec les Flyers de Philadelphie.

Van Riemsdyk est ainsi de retour avec l'équipe qui l'a sélectionné au deuxième rang derrière Patrick Kane au repêchage de 2007.

Aujourd'hui âgé de 29 ans, il a marqué un sommet de 36 buts la saison dernière et totalisé 62 points, un autre sommet personnel, il y a deux ans.

- Les Blues de St. Louis ont ajouté des renforts à la formation en faisant signer des contrats à l'attaquant David Perron, au centre Tyler Bozak et au gardien Chad Johnson.

Perron a paraphé une entente de 16 millions $ pour quatre ans. Bozak a obtenu 15 millions $ sur une période de trois ans. Johnson a décroché un contrat d'un an et 1,75 million $.

Perron effectue un retour à St. Louis après avoir connu des sommets personnels de 50 passes et 66 points la saison dernière avec les Golden Knights de Vegas.

- Les Capitals de Washington, les champions de la Coupe Stanley, ont perdu l'un de leurs joueurs avec le plus d'ancienneté quand le centre Jay Beagle s'est joint aux Canucks de Vancouver (12 millions $ pour quatre ans).

Beagle, âgé de 32 ans, a gagné 60 pour cent de ses mises en jeu, aidant les Capitals à remporter leur premier championnat de l'histoire.

Par ailleurs, les Capitals ont conclu une entente avec le centre Nic Dowd (un an, 650 000 $) et remis sous contrat Travis Boyd (deux ans, 1,6 million $).

- Les Stars de Dallas ont rapatrié l'ailier Valeri Nichushkin en lui faisant signer un contrat de deux ans pour 5,9 millions $. Le 10e choix au repêchage de 2013 a passé les deux dernières saisons en Russie avec le CKSA de Moscou dans la Ligue continentale, où il a totalisé 51 points (27 buts et 24 passes) en 86 matchs.

Ils ont aussi mis la main sur le gardien Anton Khudobin en vertu d'un contrat de 5 millions $ pour deux ans. Il agira probablement comme substitut à Ben Bishop.

Le vétéran ailier droit Blake Comeau s'est également joint aux Stars à la faveur d'un contrat de trois ans à raison de 2,4 millions $ par saison.

Comeau, un vétéran de 12 saisons dans la LNH, a passé les trois dernières campagnes au Colorado.

- Les Blackhawks de Chicago se sont montrés très actifs, mettant sous contrat le gardien Cam Ward, l'ailier Chris Kunitz et le défenseur Brandon Manning.

Ward et Kunitz ont chacun signé des ententes d'un an tandis que Manning est sous contrat pour deux ans.

En embauchant Ward, les Hawks s'assurent les services d'un vétéran gardien. Rappelons que Corey Crawford a raté la majeure partie de la dernière saison en raison d'une blessure au haut du corps.

Les Blackhawks estiment que Crawford sera fin prêt en vue du camp d'entraînement, mais c'était une priorité pour eux d'ajouter de la profondeur à cette position après avoir raté les éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2007-08.

- Un an après avoir perdu plusieurs joueurs au marché des joueurs autonomes, les Penguins ont ramené à Pittsburgh le vétéran centre Matt Cullen (un an, 650 000 $) et le défenseur Jack Johnson (cinq ans, 16,25 millions$).

Cullen a remporté la coupe Stanley à Pittsburgh en 2016 et 2017 avant de se joindre au Wild du Minnesota.

- Les Coyotes de l'Arizona ont ajouté du punch à leur offensive, offrant un contrat de trois ans à l'attaquant Michael Grabner (3,35 millions $ par saison).

Garbner, âgé de 30 ans, a obtenu 27 buts et neuf passes en 80 matchs avec les Rangers de New York et les Devils du New Jersey.

Voici certains des contrats ratifiés. Pour obtenir la liste complète des ententes conclues depuis le 1er juillet, on peut consulter le site internet de la LNH.

John Tavares: le joueur de centre le plus convoité du marché a décidé de joindre sa destinée aux Maple Leafs de Toronto pour 7 ans et 77 millions de dollars.

le joueur de centre le plus convoité du marché a décidé de joindre sa destinée aux pour 7 ans et 77 millions de dollars. Paul Stastny: le deuxième joueur de centre le plus convoité sur le marché s'entend avec les Golden Knights de Las Vegas sur un contrat de 3 ans et 19,5 millions.

le deuxième joueur de centre le plus convoité sur le marché s'entend avec les sur un contrat de 3 ans et 19,5 millions. Oliver Ekman-Larsson: le défenseur s'entend sur une prolongation de contrat avec les Cotoyes de l'Arizona de 8 ans et 66 millions de dollars.

le défenseur s'entend sur une prolongation de contrat avec les de 8 ans et 66 millions de dollars. Drew Doughty: le défenseur étoile a signé une prolongation de contrat de 8 ans avec les Kings de Los Angeles.

le défenseur étoile a signé une prolongation de contrat de 8 ans avec les Ryan McDonagh: le défenseur du Lightning de Tampa Bay s'entend sur une prolongation de contrat de 7 ans et 47,25 millions de dollars.

le défenseur du s'entend sur une prolongation de contrat de 7 ans et 47,25 millions de dollars. James van Riemsdyk : l'ex-attaquant des Maple Leafs s'entend avec les Flyers de Philadelphie sur un contrat de 5 ans et 35 millions de dollars.

: l'ex-attaquant des Maple Leafs s'entend avec les sur un contrat de 5 ans et 35 millions de dollars. Valeri Nichshkin: l'attaquant à signé une entente de deux ans et 5,9 millions avec les Stars de Dallas .

l'attaquant à signé une entente de deux ans et 5,9 millions avec les . Chris Kunitz: l'attaquant a paraphé une entente d'un an et un million de dollars avec les Blackhawks de Chicago .

l'attaquant a paraphé une entente d'un an et un million de dollars avec les . Jack Johnson: le défenseur a apposé sa signature au bas d'un contrat de cinq ans pour 16,25 milions de dollars avec les Penguins de Pittsburgh .

le défenseur a apposé sa signature au bas d'un contrat de cinq ans pour 16,25 milions de dollars avec les . Ian Cole: le défenseur Ian Cole a signé un contrat de trois ans avec l’Avalanche du Colorado qui lui rapportera 12,75 millions de dollars .

le défenseur Ian Cole a signé un contrat de trois ans avec qui lui rapportera . Antoine Roussel: l'attaquant obtiendrait un contrat quatre ans d’une valeur totale de 12 millions de dollars avec les Canucks de Vancouver , lui qui évoluait pour les Stars de Dallas auparavant.

l'attaquant obtiendrait un contrat quatre ans d’une valeur totale de 12 millions de dollars avec les , lui qui évoluait pour les Stars de Dallas auparavant. Matthew Peca: le jeune joueur de centre s'entend avec les Canadiens de Montréal sur un contrat de deux ans et 2,6 millions de dollars.

le jeune joueur de centre s'entend avec les sur un contrat de deux ans et 2,6 millions de dollars. Xavier Ouellet: le défenseur qui portait les couleurs des Red Wings de Detroit s'entend avec les Canadiens de Montréal sur un contrat d'un an à deux volets et 700 000 dollars.

le défenseur qui portait les couleurs des Red Wings de Detroit s'entend avec les sur un contrat d'un an à deux volets et 700 000 dollars. Mike Green: le défenseur s'entend avec les Red Wings de Detroit sur un contrat de deux ans et 10,75 millions de dollars.

le défenseur s'entend avec les sur un contrat de deux ans et 10,75 millions de dollars. Tomas Plekanec: l'attaquant effectue un retour avec les Canadiens de Montréal en signant un contrat d’un an et 2,25 millions de dollars.

l'attaquant effectue un retour avec les en signant un contrat d’un an et 2,25 millions de dollars. Jonathan Bernier: le gardien de but québécois a signé, avec les Red Wings de Detroit, une entente de trois ans et de 9 millions de dollars

le gardien de but québécois a signé, avec les une entente de trois ans et de 9 millions de dollars Thomas Vanek: l'ancien attaquant du Canadien retourne avec les Red Wings de Detroit pour une saison et 3 millions de dollars.

l'ancien attaquant du Canadien retourne avec les pour une saison et 3 millions de dollars. David Perron: l'attaquant qui a joué la dernière campagne dans l'uniforme des Golden Knights s'est entendu avec les Blues de St-Louis sur un contrat de 4 ans et 16 millions de dollars.

l'attaquant qui a joué la dernière campagne dans l'uniforme des Golden Knights s'est entendu avec les sur un contrat de 4 ans et 16 millions de dollars. Tyler Bozak: le joueur de centre qui enfilait le chandail des Maple Leafs jusqu'à présent signe avec les Blues de St-Louis une entente de 3 ans et 15 millions.

le joueur de centre qui enfilait le chandail des Maple Leafs jusqu'à présent signe avec les une entente de 3 ans et 15 millions. Jaroslav Halak: l’ancien gardien du Canadien quitte les Islanders de New York et se serait entendu avec les Bruins de Boston sur un contrat de deux ans.

l’ancien gardien du Canadien quitte les Islanders de New York et se serait entendu avec les sur un contrat de deux ans. Logan Couture: l’attaquant s’est entendu sur une prolongation de 8 ans et 64 millions avec les Sharks de San Jose.

