Les Devils font signer un contrat d'un an à leur gardien substitut

NEWARK, N.J. — Les Devils du New Jersey ont fait signer un contrat d'un an d'une valeur de 650 000 $US au gardien substitut Eddie Lack.

Le directeur général des Devils, Ray Shero, a confirmé l'entente samedi.

Âgé de 30 ans, Lack a été acquis par les Devils en décembre 2017, alors qu'il évoluait avec les Flames de Calgary.

Il a agi comme second à Keith Kincaid lorsque Cory Schenider s'est blessé. Lack a pris part à quatre parties avec les Devils, dont lors d'une victoire de 4-3 contre le Lightning de Tampa Bay au cours de laquelle il a stoppé 48 tirs, un sommet en carrière.

Lack a montré un dossier de 1-2-0 et une moyenne de buts alloués de 3,18 avec les Devils, la saison dernière. En 16 parties à Binghamton, dans la Ligue américaine de hockey, il a revendiqué une fiche de 6-7-2 et une moyenne de buts alloués de 2,90.

Lack a disputé 144 matchs dans la LNH. Il a aussi porté les couleurs des Canucks de Vancouver et des Hurricanes de la Caroline.