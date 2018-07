Victoire des Jays signée Justin Smoak

TORONTO — Justin Smoak ne voulait pas que le match de samedi après-midi s'éternise jusqu'au soir. Le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto s'est donc occupé de mettre fin à la partie le plus rapidement possible.

Smoak a frappé un circuit en fin de neuvième manche et les Blue Jays sont venus de l'arrière pour vaincre les Tigers de Detroit 4-3, samedi.

«Honnêtement, personne ne veut jouer en manches supplémentaires alors de finir le match en neuvième et de passer au suivant, c'est un bon sentiment», a-t-il mentionné en riant.

Smoak a envoyé le deuxième tir de sa présence contre Joe Jimenez (3-1) dans les gradins de droite pour semer l'hystérie au Rogers Centre.

Il s'agissait du deuxième circuit victorieux de la carrière de Smoak et d'un premier depuis 2016. Et il est survenu alors que Smoak semble retrouver sa touche au marbre après avoir maintenu une faible moyenne au bâton de ,197 à ses 22 dernières parties.

«Le mois de juin n'a pas été facile pour moi, mais c'est une question d'être prêt à frapper à nouveau, a dit Smoak. Je suis passé à travers une séquence au cours de laquelle je n'étais pas assez agressif. J'essaie de l'être et ça va mieux dernièrement.»

Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a indiqué que ce n'était qu'une question de temps avant que Smoak retrouve la forme.

«Nous le faisons frapper au cinquième rang et il s'est mis en marche, a observé Gibbons. Peut-être que ce n'est qu'une question de timing.»

Pour sa part, Randal Grichuk a couronné son excellent mois de juin avec une longue balle pour les Blue Jays (39-43) alors que Devon Travis a produit un point.

«Il laisse passer plusieurs mauvaises balles cassantes, a fait valoir Gibbons à propos de Grichuk. Au début de la saison, il ne faisait que s'élancer et je crois qu'il s'est mis un peu trop de pression sur lui. C'est normal quand tu joues pour une nouvelle équipe.»

Le releveur des Blue Jays Seunghwan Oh (4-2) a lancé en début de neuvième manche pour finalement hériter de la victoire.

Sam Gaviglio a été efficace pendant sept manches pour les Blue Jays, allouant trois points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Nicholas Castellanos et John Hicks ont réussi un coup de quatre buts pour les Tigers (36-48).

L'ancien espoir des Blue Jays Matt Boyd a obtenu le départ pour les Tigers, accordant trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches au monticule.

Les Blue Jays ont remporté 10 de leurs 11 dernières sorties à domicile, après une vilaine séquence d'une victoire en 11 matchs au Rogers Centre.

Hicks a propulsé les Tigers en avant grâce à une claque en solo en deuxième manche. Les visiteurs ont ajouté deux points à leur total quand Castellanos a étiré les bras sur le premier lancer qu'il a vu.

Néanmoins, les Blue Jays sont venus de l'arrière pour créer l'égalité en cinquième manche.

Kevin Pillar a amorcé la remontée en cognant un double et il s'est rendu au troisième coussin à la suite du simple d'Aledmys Diaz. Pillar a croisé le marbre quand Travis a été retiré sur un roulant. Grichuk a suivi en catapultant l'offrande de Boyd par-dessus la clôture.

Avant la rencontre, Grichuk présentait une moyenne au bâton de ,316 avec sept circuits et 18 points produits depuis le 3 juin.

Boyd a été sélectionné par les Blue Jays lors de la sixième ronde du repêchage de 2013. Il a été échangé aux Tigers en 2015, dans la transaction qui a amené David Price à Toronto.