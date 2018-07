Valtteri Bottas devance Lewis Hamilton et partira premier en Autriche

SPIELBERG, Autriche — Valtteri Bottas a devancé de justesse le Britannique Lewis Hamilton lors de la séance de qualifications et partira premier lors du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche dimanche.

Bottas a inscrit un chrono de 1 minute 03,130 secondes et a battu son coéquipier Mercedes par 19 millièmes de seconde pour récolter sa première pole position de la saison.

Le Finlandais a profité d'erreurs de Hamilton et de l'Allemand Sebastian Vettel, sur Ferrari, dans le dernier tiers de la piste. Aucun des deux n'a pu égaler la vitesse de Bottas lors de leurs derniers tours.

L'année dernière, Bottas avait également mérité la position de tête en Autriche avant de gagner la course devant Vettel.

«Je peux vous garantir que j'ai plus soif de la victoire que n'importe quel autre pilote sur la grille de départ, a affirmé Bottas. Tout le week-end, nous avons amélioré la voiture au niveau des réglages. La voiture se conduisait tellement bien.»

Ce sera la troisième course consécutive où Mercedes occupera les deux premières cases à la ligne de départ. Hamilton, d'ailleurs, a admis que Bottas méritait cette position de tête.

«Je suis vraiment heureux. C'est un excellent résultat pour l'équipe.»

Après avoir réalisé un record de piste lors de la troisième séance d'essais libres plus tôt samedi, aussitôt effacé par Bottas, Vettel a réalisé le troisième temps, mais à plus de trois dixièmes de seconde de Bottas.

Il a toutefois été pénalisé de trois cases pour avoir gêné Carlos Sainz (Renault) lors des derniers moments de la deuxième séance de qualifications, et il partira donc de la sixième position.

À la suite de la décision des commissaires de course, Kimi Raikkonen, son coéquipier chez Ferrari, prendra le départ de la troisième place, devant Max Verstappen (Red Bull) et Romain Grosjean (Haas). Daniel Ricciardo (Red Bull) s'est classé septième.

Après avoir pris le 19e échelon aux essais tenus samedi matin, le Montréalais Lance Stroll a mené sa Williams jusqu'à la 14e place, grâce à un chrono de 1:05,286.

Sans rien promettre en vue de la course de dimanche, Stroll s'est montré satisfait d'avoir au moins pu participer à la deuxième étape des qualifications.

«Si on avait mis un peu plus d'ailes en avant, on aurait pu faire quelques dixièmes de mieux. Mais je pense que nous pouvons être contents d'avoir fait la Q2, a-t-il d'abord déclaré.

«Il faut faire notre course et peut-être qu'avec un bon départ, on peut faire quelque chose. Mais on va voir. Honnêtement, je suis content d'avoir fait la Q2 car ce n'était pas arrivé depuis Bakou. C'est la troisième fois que j'accède à la Q2 et c'est déjà bien. Cette fin de semaine, on était plus proche des autres», a-t-il aussi noté.

Après huit des 21 courses complétées, Hamilton détient une avance de 14 points sur Vettel au classement des pilotes.