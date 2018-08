«Pour rien au monde je me foutrais de la gueule des gens» - Romain Duris

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, on tente de survivre coûte que coûte. Voilà le scénario dans lequel l’acteur Romain Duris s’est retrouvé au côté du réalisateur québécois Daniel Roby dans le cadre de la production «Dans la brume».

Romain Duris a tellement aimé le travail de Daniel Roby qu’il aimerait beaucoup revivre cette expérience dans le futur.

«C’est un homme très exigeant, ambitieux, dynamique et pointilleux. Il est très sensible au cadre et il est marrant! C’est un homme très concentré!» a déclaré l'acteur au micro de notre collègue Catherine Beauchamp.

L’environnement du tournage, qui n’était pas facile compte tenu de l’environnement brumeux qu’il fallait recréer, était particulièrement difficile sur le plan physique pour l’acteur.

«Parfois c’est compliqué, mais j’aime bien ressentir physiquement les vraies choses. J’aime bien que les émotions me fassent de l’effet physiquement. Parfois c’est plus fatigant, mais je suis rassuré quand je suis traversé par les émotions.[…] J’aime les risques! Et j’en ai besoin de nouveauté.»

L’acteur ne joue pas à la vedette

Romain Duris a la réputation d’être un grand travaillant, mais il est bien loin d’agir en vedette!

«C’est une question d’éducation et de respect. Je suis pas débile, je suis conscient qu’on n’a pas tous la chance d’avoir le choix des projets, mais pour rien au monde je me foutrais de la gueule des gens.»

Le film «Dans la brume» prendra l’affiche vendredi­­­.