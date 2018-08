Le nouveau film de Xavier Dolan sera finalement présenté en première au TIFF

MONTRÉAL - Le «film américain» de Xavier Dolan sera finalement présenté en grande première mondiale au prochain Festival international du film de Toronto (TIFF), en septembre.

The Death and Life of John F. Donovan a été tourné il y a deux ans, mais on ignorait toujours à quel moment on pourrait le voir. Certains l'attendaient à Cannes en mai, mais c'est finalement le TIFF qui obtient la première mondiale.

Xavier Dolan se joint donc aux réalisateurs québécois Denys Arcand, Sébastien Pilote, Maxime Giroux et Renée Beaulieu, qui présenteront aussi leur film à la prochaine édition du TIFF.

Un total de 19 titres canadiens ont été annoncés mercredi, dont La Chute de l'empire américain de Denys Arcand, qui a pris l'affiche au Québec cet été. Alexandre Landry y tient le rôle d'un honnête homme solitaire qui trouve deux sacs pleins d'argent après avoir été témoin d'un vol à main armée.

«Je pense que c'est l'un de ses films politiques les plus pointus depuis un bon moment», a déclaré le programmateur Steve Gravestock, lors d'une entrevue avant la conférence de presse de mercredi. «D'une certaine façon, même s'il fait état de toutes sortes de corruption, (Denys Arcand) offre une note d'espoir.»

La programmation canadienne inclut également les oeuvres québécoises La Disparition des lucioles de Sébastien Pilote, La Grande Noirceur de Maxime Giroux et Les Salopes ou le sucre naturel de la peau de Renée Beaulieu, qui sera présenté en première mondiale.