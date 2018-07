La chanson «Sober» de Demi Lovato grimpe au palmarès 

NEW YORK - La chanson de Demi Lovato portant sur sa rechute a retrouvé une place au palmarès Billboard, une semaine après l'hospitalisation de la chanteuse pour une présumée surdose.

Sober, lancée le mois dernier, a pris le 56e rang, cette semaine, au palmarès «Billboard Hot 100», après y avoir été absente la semaine dernière.

Nielsen Music affirme que Sober a obtenu 7,2 millions de diffusions en continu et a été vendue à 18 000 exemplaires au cours de la semaine s'étant terminée le 26 juillet. Demi Lovato a été hospitalisée le 24 juillet.

Sober a fait jaser à sa sortie, puisque Demi Lovato, âgée de 25 ans, avait fêté ses six ans de sobriété en mars. Sur Sober, pourtant, elle chante: «Maman, je suis tellement désolée, je ne suis plus sobre / Et papa, pardonne-moi s'il te plaît pour les verres renversés au sol».

Solo, une collaboration de Demi Lovato avec le groupe électronique britannique Clean Bandit, s'est par ailleurs hissée au 61e rang du palmarès "Hot 100" cette semaine.

Les ennuis de santé se poursuivent pour la chanteuse

Plusieurs médias rapportent que Demi Lovato souffre de fièvre et de nausées, plus d'une semaine après son hospitalisation.

Les premiers répondants ont eu recours au Narcan pour traiter la chanteuse retrouvée inconsciente à son domicile. Il s'agit un médicament utilisé pour contrer rapidement les effets d'une surdose d'opioïdes.

Un sevrage d'opioïdes peut provoquer les symptômes rapportés par la presse actuellement, affirme la docteure Johanne Blais en entrevue au 98,5 FM.

«Le sevrage peut arriver 6 à 36 heures après l'arrêt, ou même jusqu'à sept jours après. Dans les symptômes les plus fréquents, c'est vraiment les sueurs importantes, des frissons, une chair de poule que tu vois très facilement, des températures extrêmes, des douleurs musculaires et osseuses qui sont très difficiles à tolérer. On voit apparaître des nausées importantes, des vomissements, de la diarrhée et une grande anxiété.»

Cette dernière rajoute qu'il y a des façons de procéder, un protocole important à respecter, pour le sevrage.

Aux États-Unis, 2,4 millions d'Américains, sur une population d'environ 320 millions d'habitants, sont dépendants aux opiacés.