Billy Talent en concert pour les victimes de la fusillade de Toronto

TORONTO - Les rockeurs canadiens du groupe Billy Talent seront les têtes d'affiche d'un concert-bénéfice pour soutenir les victimes de la fusillade meurtrière dans le quartier grec de Toronto.

Le groupe a annoncé mardi qu'il se joindrait aux musiciens de City and Colour et de Pup, ainsi qu'à d'autres artistes, lors du concert-bénéfice «Toronto Together», qui sera présenté au Danforth Music Hall le 11 août.

Cette salle de spectacle se trouve à quelques pas du lieu où un tireur a ouvert le feu dans des restaurants et des terrasses le long de l'avenue Danforth. Une jeune femme de 18 ans et une fillette de 10 ans ont été tuées, et 13 personnes ont été blessées, lors de cette fusillade survenue le 22 juillet dernier.

Les recettes du concert seront versées au fonds #TorontoStrong.

Le quartier Greektown, à Toronto, accueille depuis longtemps une communauté artistique dynamique. Le défunt chanteur de Tragically Hip, Gord Downie, avait résidé dans le quartier, tandis que le groupe Billy Talent a acheté une résidence près de ce secteur de Toronto il y a des années pour la convertir en studio d'enregistrement.

Les billets, limités à deux par personne, seront mis en vente au coût de 50 $ mercredi. Ils seront disponibles sur le site de Toronto Together.