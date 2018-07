Annulation de «Kanata»: le Théâtre du Soleil «répondra avec ses propres outils»

MONTRÉAL - La troupe du Théâtre du Soleil, qui devait présenter le spectacle Kanata à Paris cet automne, déplore l'annulation de la pièce et promet de «répondre avec ses propres outils».

Ex Machina, la compagnie de production du metteur en scène Robert Lepage, a annoncé jeudi que le spectacle n'aurait finalement pas lieu, faute de moyens, puisque les coproducteurs nord-américains ont retiré leurs billes du projet dans la foulée de la controverse.

Plusieurs groupes autochtones ont dénoncé la pièce, qui traite de la relation entre les Blancs et les Autochtones, étant donné qu'elle n'incluait aucun artisan des Premières Nations. Robert Lepage et la femme de théâtre Ariane Mnouchkine, qui produisait le spectacle, avaient rencontré les intervenants la semaine dernière, mais la grogne ne s'était pas calmée.

Dans un communiqué diffusé vendredi, la troupe du Théâtre du Soleil dénonce «l'intimidation inimaginable dans un pays démocratique» et s'est engagée à «répondre avec ses propres outils».

La troupe dit qu'elle réfléchira dans les prochains jours à «la façon de répondre, avec les armes non violentes de l'art théâtral, à cette tentative d'intimidation définitive des artistes de théâtre».

Bien qu'elle regrette «la décision extrême» de Robert Lepage, la troupe rappelle qu'elle lui voue «une fidèle affection et une inébranlable admiration».

Konrad Sioui déplore l'annulation

Lors d'une entrevue accordée à notre animateur Louis Lacroix, vendredi, le grand chef de la nation Huronne-Wendat, Konrad Sioui, a déploré l'annulation de la pièce Kanata.

«Robert Lepage est un allié de l'ensemble des Premières Nations. Il est déjà venu chez nous (à l'amphithéâtre de Wendake) livrer une pièce de Shakespeare et il avait engagé plusieurs comédiens et comédiennes de la nation Huronne-Wendat et d'autres nations. C'est un ambassadeur des communautés autochtones.

«Robert a compris depuis longtemps ce que signifie Kanata; c'est huron-wendat [...] Il a voulu proposé une lecture différente de l'histoire du Canada. Il voulait permettre aux gens d'un peu partout dans le monde d'aborder une autre facette de cette histoire canadienne, raciste et discriminatoire. Son objectif était de la redessiner. [...] Aujourd'hui, c'est tombé à l'eau et c'est triste.»