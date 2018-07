Kanata : « Est-ce qu’on revient à la grande noirceur de Duplessis? » - Yves Jacques

Les réactions ont été vives et nombreuses, jeudi, dans la foulée de l’annulation de la pièce Kanata, de Robert Lepage, avant même la naissance de la pièce.

Invité au micro du 98,5 FM, le comédien Yves Jacques, ami et collègue de Robert Lepage depuis des décennies, a commenté la situation.

« Ce qui est aberrant, c’est que les deux spectacles – SLAV n’a été présenté que trois soirs – n’ont pas été vus, mais déjà, il y avait une cabale contre eux », a noté le comédien.

« Il y a une espèce d’amalgame qui fait que l’on aurait voulu plus de Noirs, ou que l’on aurait voulu que des Noirs dans SLAV. On ne voulait que des Amérindiens dans le spectacle Kanata. J’ai vu SLAV. C’était parfait. Robert avait besoin autant de Blancs que de Noirs pour raconter son histoire.

« Pour ce qui est de Kanata, (Robert) était confiné à travailler avec la troupe de madame (Ariane) Mnouchkine qui, évidemment, n’a aucun comédien amérindien, parce que c’est une troupe européenne.

« Mais avec des immigrés de Syrie, d’Afghanistan et de partout dans le monde, Robert a trouvé une solution (…) avec la souffrance de ces gens-là, qui est la même souffrance que celle des Amérindiens d’ici. Mais on n’aura pas la chance de voir ce qu’il a réussi à faire. À cause de toutes les manifestations envers ces spectacles, les producteurs perdent confiance et n’ont plus le goût de les produire. Les communautés noires et autochtones vont passer à l’histoire pour avoir tué deux spectacles de Robert Lepage. »

Les séquelles à venir

Si le comédien espère un retour du dialogue commun et qu'il pense que Lepage va plonger illico dans une nouvelle création pour s'en remettre, il admet s’inquiéter pour la suite.

« Où est-ce qu’on s’en va après ça? Est-ce qu’on revient à la grande noirceur de Duplessis? Ou à la censure? Est-ce qu’on va devoir compter combien d’hommes et de femmes on prend? La création, c’est la liberté. »

Yves Jacques affirme qu’il faut prendre des personnes représentant les communautés pour des documentaires, mais que dans le cas de création, le dernier mot revient au « bon jugement du réalisateur, du metteur en scène, du créateur…

« Comme disait Léo Ferré, « l’art n’est pas un bureau d’anthropométrie » et il avait raison. On n’est pas là pour calculer : « Va-t-on faire plaisir à tout le monde? » On n’est pas là pour faire plaisir à tout le monde. On fait des spectacles parce qu’on a quelque chose à dire. »

