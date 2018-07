Le spectacle «Kanata» de Robert Lepage est annulé

Le spectacle Kanata du metteur en scène québécois Robert Lepage est annulé, a annoncé jeudi la compagnie de production Ex Machina.

«Au-delà de cette troublante situation, il nous faudra bien, tôt ou tard, tenter de comprendre, calmement et ensemble, ce que sont fondamentalement l’appropriation culturelle et le droit à une expression artistique libre», peut-on lire dans un communiqué de presse.

Rappelons que l'absence de comédiens issus des communautés autochtones a créé une controverse à propos du spectacle. Certains de ses détracteurs avait également soulevé des problèmes d'appropriation culturelle.

Kanata était décrit comme une relecture de l'histoire du Canada à travers le prisme des rapports entre Blancs et Autochtones.

Le spectacle devait être présenté à Paris, au Théâtre du Soleil, à partir de décembre.

Outre, Robert Lepage la très respectée metteuse en scène française Ariane Mnouchkine faisait notamment partie de Kanata.

Les deux initiateurs du projet ont tenu une rencontre le 19 juillet à Montréal avec les signataires d'une lettre ouverte publiée dans les pages du Devoir du 14 juillet au sujet du spectacle.

Des raisons financières

Ex Machina ajoute dans son communiqué que la raison de cette annulation est d’abord financière.

«La controverse infiniment complexe et souvent agressive dans laquelle baigne malgré tout le spectacle touche maintenant des coproducteurs nord-américains qui s’y intéressaient, et dont certains nous annoncent aujourd’hui leur retrait. Tenant compte de ce que nous avons vécu récemment, nous comprenons certainement leurs inquiétudes. Mais sans leur apport financier, il ne nous est pas possible de compléter la création de Kanata avec le Théâtre du Soleil. Nous mettons donc un terme au projet.»

Cette annulation survient après celle de SLĀV, spectacle important qui était dans la programmation du Festival international de jazz de Montréal. SLĀV était une autre production de l'entreprise Ex Machina.

Fondée en 1994 par Robert Lepage et un groupe de collaborateurs, Ex Machina est une compagnie multidisciplinaire située à Québec.