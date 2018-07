Juste pour rire: d'autres fonctions sont confiées à Patrick Rozon

MONTRÉAL - Le Groupe Juste pour rire annonce jeudi que Patrick Rozon assume désormais le rôle de vice-président aux contenus francophones, tout en conservant son rôle de directeur général de Zoofest qu'il assume depuis quatre ans.

Juste pour rire précise dans un communiqué que Patrick Rozon sera responsable du développement de toutes les activités francophones du Groupe en télévision, sur le web, en spectacles et tournées ainsi que du côté des festivals.

L'annonce stipule que Patrick Rozon aura sous sa charge tous les aspects de Juste pour rire à Montréal, l'expansion des festivals ainsi que les tournées dans toute la francophonie. Il assurera aussi le développement de contenus en langue française qui seront diffusés sur diverses plateformes.

Après ses études en art dramatique à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Patrick Rozon a enseigné dans cette discipline à l'école secondaire Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil-Dorion.

Il est le petit-cousin de Gilbert Rozon, le fondateur déchu du Groupe Juste pour Rire.

Le mois dernier, la compagnie Bell Media, via sa filiale BCE, s'est entendue avec Groupe CH pour se joindre à l'agence d'artistes ICM Partners et à l'humoriste Howie Mandel pour faire l'acquisition du Groupe Juste pour rire. M. Mandel était à la tête d'un groupe d'investisseurs qui avaient acheté le festival en mars, dans la foulée des allégations de harcèlement et d'agression sexuelle formulées contre Gilbert Rozon.