Warner Bros montre des extraits du prochain Wonder Woman

Le studio Warner Bros s'est assuré samedi d'attirer tous les regards au Comic-Con, invitant une armée de vedettes et montrant de nouveaux extraits des films «Aquaman», «Shazam!» et même «Wonder Woman 1984», dont le tournage a commencé il y a à peine trois semaines.

Jason Momoa, Gal Gadot, Chris Pratt, Johnny Depp et Nicole Kidman sont parmi les acteurs qui ont foulé le plancher du Hall H de la célèbre foire de bandes dessinées.

Momoa, qui interprète le rôle d'Aquaman, semblait tout aussi emballé, sinon plus, que les 6500 spectateurs présents. Le comédien faisait joyeusement la promotion du film attendu depuis plus de cinq ans.

Le réalisateur James Wan, bien connu pour ses films d'horreur comme «Saw» ou «The Conjuring», a présenté de nouveaux extraits sous la forme de deux bandes-annonces. Le film doit prendre l'affiche dans les salles en décembre.

«Je voulais créer un film de superhéros comme on n'a jamais vu. Je voulais que le film soit unique, a souligné Wan. Mon film est plus un film de science-fiction fantastique qu'un film de superhéros traditionnel.»

La présentation de Warner Bros était la plus attendue au Comic-con en l'absence des studios Marvel, Lucasfilm et de la franchise «Game of Thrones».

Le studio, qui a vu plusieurs de ses films être descendus autant par la critique que les cinéphiles, doit encore prouver qu'il peut créer un univers pour les personnages de DC Comic. L'accent était porté samedi, non sur Batman ou Superman, mais sur les autres personnages comme Wonder Woman. Le film du même nom est celui qui avait obtenu les meilleures critiques et demeure le plus aimé de tous ceux issus de l'univers de DC.

C'est la raison pour laquelle Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins sont venues de Washington, même s'il reste encore 20 semaines de tournage à «Wonder Woman 1984». Elles avaient apporté un court extrait du prochain film de la série.

La courte vidéo montrait le personnage de Diana Prince venir à la rescousse d'une jeune fille attaquée par une bande de voyous habillés à la «Miami Vice» dans un centre commercial.

Chris Pine a rejoint Gadot et Jenkins. Tous sont demeurés muets sur le retour du personnage Steve Trevor, malgré qu'il ait sacrifié sa vie dans le film précédent (sans compter le fait qu'il semble avoir le même âge qu'en 1917).

Jenkins a dit que sa présence est un «élément très essentiel» du film. Les spectateurs devront patienter jusqu'en novembre 2019 pour en apprendre plus.

La réalisatrice a aussi expliqué les raisons pour lesquelles le film se déroule dans les années 1980.

«L'humanité montrait alors ses meilleures et ses pires facettes. Nous observons Wonder Woman à une époque où nous étions à notre extrême. Tout ce que l'on faisait alors, on pensait pouvoir le faire éternellement.»

La foule semblait aussi ravie de voir des extraits de «Shazam!». Zachary Levi a présenté la première bande-annonce du film. L'histoire qui raconte comment un adolescent de 14 ans brutalisé devient un superhéros (et un adulte) après une randonnée dans le métro.

«Il existe très peu de personnages dont on veut les pouvoirs, a dit Levi. Comme je me réveille tous les matins en espérant pouvoir m'envoler, je n'ai qu'à être moi-même pour jouer ce rôle. C'est une partie authentique de moi-même. J'aime bien qu'il soit encore optimiste. On a peut-être besoin de héros comme lui, qui se préoccupe des gens.»