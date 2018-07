Le film «1991» : «La nostalgie n’est pas un filon, c’est une démarche honnête» - Ricardo Trogi

Après les succès des films 1981 et 1987, le réalisateur québécois Ricardo Trogi poursuit sa saga autobiographique avec 1991. L’acteur Jean-Carl Boucher incarne de nouveau le personnage de Trogi. Cette fois, les aventures du jeune homme de 21 ans se déroulent en Italie, où il veut retrouver «la femme de sa vie».

En 2009, Ricardo Trogi a réalisé son premier film à dose «nostalgique». Neuf ans plus tard, le réalisateur semble avoir encore des choses à raconter sur sa propre vie.

«La nostalgie n’est pas un filon. C’est une démarche honnête, a affirmé Ricardo Trogi lors d’une entrevue diffusée sur les ondes du 98,5 FM. Quand j’ai fait 1981, j’étais en train de faire un autre film, qui n’aboutissait pas. J’ai mis le scénario de côté et je me suis dit que j’allais écrire une chronique de jeunesse. J’ai trouvé un plaisir à faire ça. Et il n’est pas dur à vendre le sentiment de la nostalgie...»

«C’est un plaisir d’écrire à partir de faits réels parce qu’on a l’impression d’être plus original, ça devient un beau défi de garder les faits assez intacts et de mélanger le tout.»

Contrairement aux précédentes productions de la série autobiographique, le réalisateur traite des premières expériences d’un jeune adulte dans le cadre d’un voyage à l’étranger.