Trois oeuvres d'artistes québécois sur la courte liste du Polaris

MONTRÉAL - Trois oeuvres d'artistes québécois — Jean-Michel Blais, Hubert Lenoir et Pierre Kwenders — figurent sur la courte liste de finalistes pour le prix Polaris.

Les dix oeuvres musicales toujours dans la course pour remporter le titre de meilleur album enregistré au Canada et la bourse de 50 000 $ qui l'accompagne ont été dévoilées à Toronto mardi.

La sensation québécoise de l'heure, Hubert Lenoir, se hisse sur cette prestigieuse liste grâce à son album «Darlène».

Le travail du pianiste Jean-Michel Blais est reconnu pour son oeuvre «Dans ma main», alors que l'excellence de «MAKANDA at the End of Space, the Beginning of Time» de Pierre Kwenders est soulignée par cette nomination.

Les sept autres oeuvres

Les sept autres oeuvres se trouvant sur la courte liste sont «Antisocialites» d'Alvvays, «Freudian» de Daniel Caesar, «Wolastoqiyik Lintuwakonawa» de Jeremy Dutcher, «In Search Of Lost Time» de Partner, «The Average Savage» de Snotty Nose Rez Kids, «In A Poem Unlimited» de U.S. Girls et «Wide Open» de Weaves.

Les 40 oeuvres sélectionnées sur la longue liste de finalistes avaient été dévoilées le 14 juin. Le quart de ces oeuvres étaient le fruit d'artistes du Québec. Parmi ceux-ci se trouvaient Arcade Fire, Pierre Lapointe, Philippe Brach, Loud, The Barr Brothers, Lydia Képinski, Mélissa Laveaux et Milk & Bone.

Le jury du Polaris — formé de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs — évalue chaque oeuvre en se basant uniquement sur le mérite artistique, peu importe le genre musical ou encore le nombre d'albums vendus.

Chaque finaliste figurant sur la courte liste recevra une bourse de 3000 $.

Le dernier album francophone à avoir remporté le Polaris est «Les chemins de verre» de Karkwa en 2010.

Le prix Polaris sera décerné lors d'un gala qui se tiendra le 17 septembre à Toronto.