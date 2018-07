Netflix rassemblera des humoristes d'un peu partout dans le monde pour une série

Netflix rassemblera 47 humoristes de 13 régions du monde pour un rendez-vous comique, dont la diffusion commencera en 2019.

Chaque humoriste offrira un spectacle d’une demi‑heure, dont une portion sera tournée lors du prochain festival Juste pour rire / Just For Laughs à Montréal, avec d’autres numéros filmés au Brésil, au Mexique, en Inde, en Allemagne et aux Pays-Bas. Tous les des épisodes seront diffusés en même temps.

Cette série présentera un éventail de numéros d’humoristes diversifiés par leur style, leur genre et leurs origines ethniques, et sera enregistrée en sept langues : français, espagnol, portugais, arabe, néerlandais, allemand et anglais.

Puisque les épisodes de l’émission seront lancés en même temps, les amateurs d’humour du monde entier pourront alors célébrer la découverte de leurs nouveaux artistes préférés.

Voici la liste des humoristes dont les spectacles seront filmés au festival Juste pour rire / Just For Laughs :

États-Unis

Chris D’Elia

Neal Brennan

Nicole Byer

Nick Swardson

Royaume-Uni

Nish Kumar

Joel Dommett

Mae Martin

Ellie Taylor

France

Shirley Souagnon

Jason Brokerss

La participation de deux humoristes supplémentaires sera également annoncée.

Afrique

Loyiso Gola

Loyiso Madinga

Tumi Morake

Riaad Moosa

Australie

Joel Creasey

Nazeem Hussain

Nouvelle-Zélande

Urzila Carlson

Cal Wilson

Canada

Adib Alkhalidey

François Bellefeuille

Ivan Decker

Louis-José Houde

Katherine Levac

Dave Merheje

Deanne Smith

K. Trevor Wilson

Moyen-Orient

Moayad Alnefaie

Adi Khalefa

Rawsan Hallak

Ibraheem Alkhairallah

(Avec l'aide d'un communiqué publié par Netflix)