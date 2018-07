Décès de Carmen Campagne à 58 ans

MONTRÉAL - L'auteure-compositrice et interprète Carmen Campagne a été emportée mercredi soir par un cancer selon ce que rapporte Radio-Canada; elle était âgée de 58 ans.

Après avoir entrepris une carrière d'institutrice dans sa province natale, la Saskatchewan, Carmen Campagne s'est consacrée à compter de la fin des années 1980 à l'écriture et à l'interprétation de chansons pour enfants.

Carmen Campagne était reconnue pour ses mélodies entraînantes et ses arrangements folkloriques de chansons traditionnelles.

Elle a connu beaucoup de succès parmi les francophones du Canada, notamment avec des chansons telles "Un bon chocolat chaud", "La soupe à mon ami" et "La Moustache à papa", entre autres. À cette époque, elle s'était installée au Québec.

Elle a lancé plusieurs albums jusqu'au milieu des années 2000.

Elle était retournée vivre dans l'ouest du Canada en 2003 et a publié deux autres albums, en 2010 et en 2014, tout en retournant à l'enseignement en Saskatchewan.

En 2013, Carmen Campagne, qui a eu trois enfants, est devenue Membre de l'Ordre du Canada. Elle aura vendu plus d'un million de CD et de DVD au Canada et en France, a remporté un prix Juno, quatre prix Félix et un Parents' Choice Award aux États-Unis.