Chromeo doit annuler trois spectacles en Australie

TORONTO - Les membres de Chromeo annoncent l'annulation de trois concerts prévus en Australie ce mois-ci afin de reprendre des forces.

Les musiciens du duo funk montréalais ont publié un message sur Twitter, expliquant à leurs fans que «les rigueurs de (leur) horaire de tournée (les) rattrapent».

Les deux membres ont ajouté que le choix d'annuler les spectacles n'avait pas été facile à faire.

Chromeo, composé de Dave Macklovitch et Patrick Gemayel, est actuellement en tournée pour le nouvel album «Head Over Heels».

Les musiciens ajoutent dans leur message qu'ils doivent «prioriser (leur) santé et (leur) bien-être» et qu'on leur a dit que cette période leur serait plus bénéfique comme temps de repos.

Un relationniste du groupe précise que les spectacles au Danforth Music Hall de Toronto, mardi et mercredi, ainsi que les représentations à Québec et à Ottawa, plus tard cette semaine, auront lieu comme prévu.